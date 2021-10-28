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華社健康服務中心 免費接種流感疫苗

【馬州訊】

大華府華裔社區健康服務中心公益健康服務日，今年因疫情無法依照往年形式舉辦，但為繼續給無醫保居民服務，即日起至11月底將舉辦年度公益健康檢查服務月，為大華府的低收入、無醫保居民提供免費血液化驗、健康諮詢及免費流感疫苗接種。

今年提供100支免費流感疫苗和200個免費健康檢查及義診諮詢名額，參加免費血液化驗、諮詢和打流感疫苗都需預先報名登記，網址：forms.gle/iZmQ4wJsPvk9f6xH9，也可到華裔社區健康服務中心網站www.cachs.org報名。

免費血液化驗和健康諮詢將在確認報名後，通過電郵或手機短信通知後續抽血化驗行程，報名者需在11月13日前去家附近的指定化驗室(Quest Diagnostics或LabCorp)完成抽血，血液化驗免費。血液化驗結果出爐後，將由本地華裔醫生志願者查看，並以電話和郵件通知結果，若報告異常，將盡可能安排華人醫生在線諮詢提供幫助，或建議就醫。

免費流感疫苗接種定在11月14日下午2時至4時，在馬州德國鎮的陽光老年中心，地址：20420 Century Blvd, Germantown, MD 20874。

有疑問可致電：571-668-5836，240-658-9228，均提供中文普通話和廣東話服務，也可發中文短信聯繫。

流感疫苗 華裔 醫保

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