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跨性別法案惹議 勞登郡公校家長要教育總監下台

記者張筠／維州報導
Stone Bridge高中5月底曾發生一起性侵案，一名14歲、穿裙子的青少年在廁所侵犯女同學，眾多家長因此要求齊格勒下台。（取自WJLA）
Stone Bridge高中5月底曾發生一起性侵案，一名14歲、穿裙子的青少年在廁所侵犯女同學，眾多家長因此要求齊格勒下台。（取自WJLA）

維州勞登郡(Loudoun)公校5月發生的一起跨性別性侵案風波未平，該案被告近日又在另一所學校侵犯其他學生而再度面臨指控，部分家長和學生因擔憂校園安全而反對跨性別政策，並要求勞登郡公校教育總監為此下台。

今年5月底，勞登郡Stone Bridge高中的一名14歲、穿裙子的青少年在廁所侵犯女同學，勞登郡警察局近日證實，該嫌疑少年已被捕。

受害者的法律團隊Stanley Law Group表示，法官已認定有足夠證據顯示被告施暴，但該青少年並沒面臨任何指控或被判刑；該青少年隨後被允許換到Broad Run高中上課，但本月初又在該高中攻擊其他人，該青少年二次侵犯他人的審判，預計最早在11月舉行。

此事在社區掀起熱議，勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)的反應也招來批評，他雖在聲明中向家長和學生致歉，稱公校系統沒能提供安全環境，將繼續給學生和家長提供必要支持，但家長們表示，齊格勒需對學生性侵案負責，眾多家長甚至在26日的公校教委會議上要求他下台，並反對勞登郡公校的跨性別政策。

勞登郡教委是在今年8月表決通過跨性別政策，允許學生以自認的性別使用公廁、更衣室，並要求教師以學生自我認同的方式稱呼性別。

26日當天，Stone Bridge高中、勞登郡高中、Briar Woods高中、Broad Run高中、Lightridge高中的數百名學生走出校園示威抗議，稱「勞登郡保護強姦犯」，為兩名遭受該14歲青少年侵犯的受害學生發聲。

受害人的父親史密斯(Scott Smith)6月參加勞登郡公校教委會議，因女兒被一名穿裙子的男生性侵而反對學校的跨性別政策，但後來他被警察逮捕，還被控「擾亂治安」(disorderly conduct)。

「怎麼能允許性侵犯回到學校？」史密斯和許多家長質疑公校作法，此案引起全州乃至全國關注，也讓學生安全成為今年維州州長選舉的重要議題；史密斯家庭計畫提告勞登郡公校系統，要求公校給予合理解釋，讓社區了解公校到底如何保護學生安全。

受害人代表律師斯坦利(Bill Stanely)表示，沒有任何學生和家庭應經歷這種折磨，史密斯全家的生活已因女兒被侵犯而徹底改變，他們當前專注於照顧女兒身心健康，家人會追究勞登郡公校系統的責任，以免類似悲劇發生在其他孩子身上。

公校 性侵 教育總監

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