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喬治王子郡延長室內口罩令 商家不遵守或勒令停業

記者羅曉媛／馬州報導
蒙郡正式取消室內口罩令，而隔鄰的喬治王子郡卻決議延長實施室內口罩令。(記者羅曉媛/攝影)
蒙郡正式取消室內口罩令，而隔鄰的喬治王子郡卻決議延長實施室內口罩令。(記者羅曉媛/攝影)

儘管相鄰郡市取消室內口罩令，馬州喬治王子郡(Prince George's)27日卻通過決議案，將室內口罩令延長施行，並宣布進入公共緊急狀態(declaration of emergency)持續到12月9日，上述期間違規的商家，將面臨最高1000元罰款或勒令停業。

喬治王子郡引述10月中旬新冠數據稱，該郡新冠感染率0.97，確診率3.1%，均屬於中度風險等級(medium)，日增確診數為平均每十萬人有10.7人確診。

該決議案表示，新冠疫情繼續緊迫威脅喬治王子郡居民的健康、安全和福祉，與新冠相關的許多關鍵指標有不少已達到中度或高度傳染區間，當地傳播新冠變種病毒的擔憂也持續存在。

喬治王子郡室內口罩令要求兩歲以上者在室內必須戴上口罩，除非吃喝東西或有身體原因才能豁免，若無變動，該規定將延長到12月9日。

緊鄰喬郡的蒙郡因為連續七日的社區傳播率，維持在聯邦疾病防治中心定義的中低水平，同日宣布從28日午夜12時01分起，取消室內口罩令，不過，該郡的學校或公共交通這類場合仍需戴口罩，之後商家可自行決定是否要求顧客在室內戴口罩，同時也建議沒打疫苗的人戴口罩。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)27日感謝居民謹慎防疫，並敦促大家繼續保持，因為即便傳染率很低，病毒也仍在社區傳播。

口罩 聯邦疾病防治中心 變種病毒

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