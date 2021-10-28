馬州逾8成完全接種者 擬打補強針

馬州 衛生廳加緊推進新冠補強針之際，巴爾的摩的古徹學院(Goucher College)26日發布最新民調 指出，馬州絕大多數完全接種者表示擬施打第三劑補強針。

古徹學院的最新民調是在州政府發布「強烈鼓勵有基礎疾病的完全接種者儘快打第三針」的公告之後進行，結果顯示馬州83%的完全接種者表示，很可能再接種第三針，15%表示可能不會再打第三針。

州長霍根(Larry Hogan)本周表示，馬州新冠死亡病例有三成是完全接種者，其中絕大多數是因自身有基礎病、免疫力下降，例如糖尿病和高血壓患者，這也是為何有基礎病者更該儘快打補強針。

公衛專家解讀，單獨看該數據也有可能誤導，從大方向看，新冠疫苗 的保護效力依然很高。

約翰霍普金斯大學公衛學院專家莫斯(William Moss)說，未接種者因新冠死亡的概率比完全接種者高出10-15倍，而且大多數住院病患和死亡病例都是沒接種的人，近期還有越來越多較年輕的人染疫、住進ICU，由於沒接種，未能戰勝病情。

霍根說，馬州65歲以上、18歲以上有基礎病的人，或是在高傳染風險環境生活和工作的人，在接種第二劑輝瑞或莫德納六個月之後，就可接種補強針；接種嬌生疫苗的馬州居民，打完第一針的兩個月後可接種補強針，不計年齡或職業。

古徹學院政治中心主任柯洛莫(Mileah Kromer)說，馬州衛生官員應對此接種意願感到振奮，這對公共衛生社區是好消息，因為公眾對疫苗沒有太大抵觸情緒。