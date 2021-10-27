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維州女假造逾3000萬優惠券 判刑12年

記者張筠／維州報導
泰倫斯利用修圖和美編軟體製作價值3180萬元的假冒優惠券，近日被判12年監禁。（FBI提供）
泰倫斯利用修圖和美編軟體製作價值3180萬元的假冒優惠券，近日被判12年監禁。（FBI提供）

維州一名女子因假造價值高達3180萬元的消費優惠券(coupons)，近日由法官判處12年監禁，她還被查出過去五年內，因未如實申報家庭收入，而從醫療和食品補助計畫騙得約4.3萬元；其丈夫因參與該欺詐行為，也被判七年以上徒刑。

41歲的泰倫斯(Lori Ann Talens)來自維吉尼亞海灘(Virginia Beach)，她和43歲的丈夫帕斯福科(Pacifico Talens)共謀造假，製作總價3180萬元的假優惠券；根據聯邦調查局(FBI)報告，泰倫斯利用修圖和美編軟體製作優惠券，受騙店家幾乎覆蓋全美各地，她不僅自行使用假劵，還在社交媒體上出售給他人，導致商家利益受損。

FBI人員表示，泰倫斯三年多來，靠此詐欺賺了40萬元，並把這些不法收入為住家進行豪華裝修，包括修建游泳池、日光浴室、新廚房等，她和家人也利用假優惠券大量購買高端奢侈品，或外出用餐、安排豪華旅遊。

搜查過程中，FBI在泰倫斯家裡發現價值100萬元的假冒優惠券，並在她電腦上發現逾1萬3000份未完成的優惠券設計文檔；調查人員表示，泰倫斯家裡幾乎所有衣服口袋裡都有假優惠券，車內也塞滿了各式各樣的證據。

FBI表示，泰倫斯通過加密渠道，在臉書和Telegram等社群媒體上與客戶對話，並以比特幣(Bitcoin)或Paypal來交易，以避開執法人員的追蹤；若優惠券被系統拒收，或被偵測出是贗品，則商家會取消該交易，也不會獲得利潤，但整個過程需要時間，通常情況下，在被偵測出是假冒品前，優惠券已被使用，有時甚至被用了不止一次，商家損失不少。

泰倫斯的丈夫因協助寄送假造的優惠券、支持非法行為而判處七年以上監禁；除了偽造優惠券外，泰倫斯也被查出，在過去五年內因沒有如實報告丈夫就業收入，而從醫療補助(Medicaid)和糧食券援助計畫(SNAP)騙取約4萬3000元。

FBI 社群媒體 就業

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