自行找回遭盜車輛 馬州蒙郡警提醒風險大

馬州蒙郡一名男子近日自行通過定位車輛的app，從華府 追蹤找回了其妻子被盜的車輛，雖然車體沒有明顯損傷，但車內大麻 味顯著；警方表示，該男子自行追蹤車輛並非明智之舉，多數偷車案件可能涉及其他犯罪行為，存在安全隱患，建議交執法人員處理。

蒙郡居民涅夫(Shane Neff)上周四早晨發現妻子原來停在家門口的車不見蹤影，確認車輛是因未上鎖被盜，兩人立即將此事告知身為警探的鄰居，並上網報案。

涅夫隨後用追蹤車輛的app發現被盜車輛位於華府30街和Minnesota大道附近，便直接去找，到場後發現該車輛前車牌丟失，副駕和後座有明顯鞋印，涅夫推測至少有三個人合作盜竊他妻子的車。

「我們確認車內及四處無人後，就立即把車開回家。」捏夫表示，犯罪團伙沒鎖車，車輛也沒明顯受損，「但有一股大麻味。」

涅夫的鄰居也被犯罪團伙盯上，所幸沒有任何損失，附近的監控錄像也記錄了竊賊偷走涅夫妻子車輛的畫面，有助執法機構辦案。

蒙郡警察 局因預算問題，從今年開始撤銷了專門負責車輛盜竊案的小組，數據顯示，今年截至目前，蒙郡已有1137輛車被盜。

不過蒙郡警方表示，涅夫雖找回被盜車輛，但自行追蹤甚至前去尋找車輛的作法不明智；蒙郡助理警察局長帕提爾(Dinesh Patil)說，現在大多數車輛都有GPS定位系統，但此類追蹤車輛的app等工具主要是給執法人員辦案使用，不是讓車主找尋被竊車輛，「在無法預知對方身分時，會有很大風險，若不熟悉被盜車輛所在的社區環境，貿然行動也容易陷入危險。」

帕提爾說，多數車輛盜竊案都與其他犯罪案件相關，可能犯罪團伙用偷來的車交易毒品，因此車裡也可能被藏有武器，若車主擅自找車甚至將其取走，可能破壞證據，不利警方執法，甚至被捲入不必要的麻煩。

警方提醒，不要把鑰匙或貴重物品留在車裡，家庭車庫門要關好，不要給犯罪分子製造作案機會。