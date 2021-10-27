我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

自行找回遭盜車輛 馬州蒙郡警提醒風險大

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡一名男子近日自行通過定位車輛的app，從華府追蹤找回了其妻子被盜的車輛，雖然車體沒有明顯損傷，但車內大麻味顯著；警方表示，該男子自行追蹤車輛並非明智之舉，多數偷車案件可能涉及其他犯罪行為，存在安全隱患，建議交執法人員處理。

蒙郡居民涅夫(Shane Neff)上周四早晨發現妻子原來停在家門口的車不見蹤影，確認車輛是因未上鎖被盜，兩人立即將此事告知身為警探的鄰居，並上網報案。

涅夫隨後用追蹤車輛的app發現被盜車輛位於華府30街和Minnesota大道附近，便直接去找，到場後發現該車輛前車牌丟失，副駕和後座有明顯鞋印，涅夫推測至少有三個人合作盜竊他妻子的車。

「我們確認車內及四處無人後，就立即把車開回家。」捏夫表示，犯罪團伙沒鎖車，車輛也沒明顯受損，「但有一股大麻味。」

涅夫的鄰居也被犯罪團伙盯上，所幸沒有任何損失，附近的監控錄像也記錄了竊賊偷走涅夫妻子車輛的畫面，有助執法機構辦案。

蒙郡警察局因預算問題，從今年開始撤銷了專門負責車輛盜竊案的小組，數據顯示，今年截至目前，蒙郡已有1137輛車被盜。

不過蒙郡警方表示，涅夫雖找回被盜車輛，但自行追蹤甚至前去尋找車輛的作法不明智；蒙郡助理警察局長帕提爾(Dinesh Patil)說，現在大多數車輛都有GPS定位系統，但此類追蹤車輛的app等工具主要是給執法人員辦案使用，不是讓車主找尋被竊車輛，「在無法預知對方身分時，會有很大風險，若不熟悉被盜車輛所在的社區環境，貿然行動也容易陷入危險。」

帕提爾說，多數車輛盜竊案都與其他犯罪案件相關，可能犯罪團伙用偷來的車交易毒品，因此車裡也可能被藏有武器，若車主擅自找車甚至將其取走，可能破壞證據，不利警方執法，甚至被捲入不必要的麻煩。

警方提醒，不要把鑰匙或貴重物品留在車裡，家庭車庫門要關好，不要給犯罪分子製造作案機會。

警察 大麻 華府

上一則

李將軍銅像迫遷 委身度假村球場

下一則

亞城看板／11•6台美經貿、金融科技座談

延伸閱讀

因應地鐵減班 華府共享單車免費騎

因應地鐵減班 華府共享單車免費騎
全美鼠患城市排名 華府再居第4

全美鼠患城市排名 華府再居第4
蒙郡青少年心理健康急救員培訓 報名

蒙郡青少年心理健康急救員培訓 報名
馬州蒙郡、哈維郡 接種率全美最高

馬州蒙郡、哈維郡 接種率全美最高
提升學生理財知識 馬州蒙郡公校教委提案設金融必修課

提升學生理財知識 馬州蒙郡公校教委提案設金融必修課

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

2021-10-25 20:53
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎