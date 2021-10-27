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馬州蒙郡公校 5年級男生教室內猝死

記者羅曉媛／馬州報導
蒙郡公校系統的一名五年級學生在教室暈倒後死亡。(記者羅曉媛/攝影)
蒙郡公校系統的一名五年級學生在教室暈倒後死亡。(記者羅曉媛/攝影)

馬州蒙郡公校系統(MCPS)26日證實，Farmland小學的一名五年級男學生25日在教室內暈倒，送醫後不治，校方表示暫時無法評論病因是否與新冠病毒有關，但此事並未發現是由任何不正當行為所致。

Farmland小學位於馬州華人聚居的北貝賽斯達及洛克維爾(North Bethesda-Rockville)地區，蒙郡公校表示，事發時間為25日上午9時50分左右，當時剛開始上課沒多久，該學生突然出現緊急醫療狀況，昏倒在教室，學校護工立即趕來照看並打了911，其他學生則被護送出教室，但該學生在現場施救時已無知覺，送往附近醫院後不治。

蒙郡公校發言人克萊姆(Christopher Cram)說，該男孩在教室內突感不適暈倒，當時學校曾進入「就地避難」(shelter in place)狀態，以便急救人員進場救人。

他說，目前無法評論是否與新冠病毒有關，因為校方沒有掌握男孩突然不適的原因等方面信息，但此事對於其他學生並無公共安全威脅，是該學生個人健康原因所致，「我們為他的家人感到遺憾。」

校長隆格斯(April D Longest)當日稍晚在發給全校家長及社區的電郵中通報此事，並說學校的心理專家、顧問事發時也在現場為親歷此事的學生提供支持和必要服務，之後也將繼續安排有相關資質的教職在學校為有需要的學生、老師提供服務。

公校 馬州 華人

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