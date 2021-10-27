馬州蒙郡28日起 擬撤銷室內口罩令

蒙郡預計28日撤銷室內口罩令，但學校和校車內仍須戴口罩。（蒙郡公校提供）

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會26日宣布，目前該郡的新冠病毒傳播已降級，若能控制傳播，不讓疫情反彈，預計28日(周四)起撤銷室內口罩 令，商家可自行決定是否跟進該措施，但學校和校車內仍須戴口罩；蒙郡政府也計畫在九所中學設立疫苗 接種中心，專門提供五至11歲兒童施打新冠疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的定義，蒙郡的病毒傳播等級21日首次降為「中度傳播」(moderate transmission)，蒙郡郡議會在8月恢復室內口罩令時就表示，若該郡每10萬人的染疫人數可連續七天控制在50人以內，則室內口罩令可自動撤銷，因此郡議會26日表示，近日若民眾繼續努力防疫 ，不讓疫情反彈，室內口罩令預計將在28日凌晨12時1分撤銷。

不過根據CDC的防疫指南，就算室內口罩令撤銷，未接種疫苗者在室內公共場合仍應戴口罩；此外蒙郡政府也給商家防疫自由，允許業主要求消費者進店須戴口罩，學校和校車內也仍要戴口罩。

蒙郡維生官員26日也公布兒童和青少年接種計畫，預計將九所中學設立為「周末接種中心」(weekend vaccination clinic hub)，提供長時間服務，並安排蒙郡公校校車為要接種的兒童及家長提供接送。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)26日批准拜登政府的兒童接種計畫，蒙郡預計五至11歲的兒童有9萬5000至10萬5000人，為滿足接種需求，並持續推動12歲以上的青少年接種，蒙郡官員根據郵遞區號、地方接種率、染疫率、族裔情況、學校停車容量、室內設施等因素初步選擇了九所中學設立兒童接種中心。

這九所學校分別為Banneker中學、Fancis Scott Key中學、Argyle中學、Lolederman中學、Roberto Clemente中學、Eastern中學、Montgomery Village中學、Julius West中學、Forest Oak中學；此外蒙郡也有逾100家小兒科診所已登記提供施打兒童疫苗服務。