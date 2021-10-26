華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽

北維州航空航天博物館航太中心陳列的發現者號太空梭。(王福權提供)

史密森尼國家航空航天博物館 在華府和北維州 的兩個場館現已重新開放，並開放預約免費中文導覽，並由熱心僑胞王福權講解，家庭親友、中文學校、教會團體、公司行號、旅遊團、或社團組織等均可預約。

免費預約史密森尼國家航空航天博物館的中文導覽，將由華府僑胞王福權解說。(王福權提供)

王福權表示，目前航空航天博物館已恢復到疫情前的開放時間，但無論訪客是否接種疫苗，博物館都要求兩歲以上的遊客在館內戴口罩，入場免費。

位於華府市區的航空航天博物館旗艦館每周四至周一開放，周二、周三閉館，該館收藏包括飛機、宇航器、火箭、導彈、各種航空發動機、推進器模型等，是全球航空和航太科學技術方面收藏品最豐富的博物館，涉及領域包括航空學、宇宙航行學、地球和行星以及航空史等。

華府市區的航空航天博物館旗艦館展出的萊特兄弟飛機。(王福權提供)

參觀重點包括美國版的神州及天宮、哈伯太空 望遠鏡、衛星影像、航空照片和宇宙探索，飛行史上的重要代表也在此展出，包括萊特飛機、聖路易精神號、阿波羅登月艙，以及可觸摸的月球岩石標本等。

北維州的航空航天博物館航太中心位於杜勒斯國際機場附近，每天開放，停車費15元，該館陳列了第一次大戰初試鋒芒的雙翼機、二次世界大戰戰機、戰後飛彈、火箭及人造衛星等航空界重要收藏品，還可參觀到發現號太空梭、超音速協和客機、飛虎戰機、在廣島丟下原子彈的轟炸機、世界上飛最快的黑鳥偵察機、米格殲擊機、幽靈式戰機，以及新世代F-35隱形攻擊戰機等數百餘架最具代表的經典名機等。

預約中文導覽：ustour.weebly.com，或電郵[email protected]；預約英文導覽可電202-633-2563，英文預約網站：airandspacereservations.si.edu。