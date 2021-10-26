華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽
史密森尼國家航空航天博物館在華府和北維州的兩個場館現已重新開放，並開放預約免費中文導覽，並由熱心僑胞王福權講解，家庭親友、中文學校、教會團體、公司行號、旅遊團、或社團組織等均可預約。
王福權表示，目前航空航天博物館已恢復到疫情前的開放時間，但無論訪客是否接種疫苗，博物館都要求兩歲以上的遊客在館內戴口罩，入場免費。
位於華府市區的航空航天博物館旗艦館每周四至周一開放，周二、周三閉館，該館收藏包括飛機、宇航器、火箭、導彈、各種航空發動機、推進器模型等，是全球航空和航太科學技術方面收藏品最豐富的博物館，涉及領域包括航空學、宇宙航行學、地球和行星以及航空史等。
參觀重點包括美國版的神州及天宮、哈伯太空望遠鏡、衛星影像、航空照片和宇宙探索，飛行史上的重要代表也在此展出，包括萊特飛機、聖路易精神號、阿波羅登月艙，以及可觸摸的月球岩石標本等。
北維州的航空航天博物館航太中心位於杜勒斯國際機場附近，每天開放，停車費15元，該館陳列了第一次大戰初試鋒芒的雙翼機、二次世界大戰戰機、戰後飛彈、火箭及人造衛星等航空界重要收藏品，還可參觀到發現號太空梭、超音速協和客機、飛虎戰機、在廣島丟下原子彈的轟炸機、世界上飛最快的黑鳥偵察機、米格殲擊機、幽靈式戰機，以及新世代F-35隱形攻擊戰機等數百餘架最具代表的經典名機等。
預約中文導覽：ustour.weebly.com，或電郵[email protected]；預約英文導覽可電202-633-2563，英文預約網站：airandspacereservations.si.edu。
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