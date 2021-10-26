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全美鼠患城市排名 華府再居第4

記者張筠／華盛頓報導

美國害蟲防治公司Orkin公布最新「城市鼠患排行榜」，華府與去年一樣排名第四，馬州巴爾的摩市(Baltimore)也比去年上升兩個名次，排全國第六；全美鼠患最嚴重的是芝加哥，已連續第七年被評「全美鼠患最嚴重城市」。

Orkin每年根據申請清除鼠患的民眾和商家數量，來衡量全美大城市的鼠患情況，結果顯示，華府今年又一次擠進全美鼠患最嚴重城市的前五名，今年與去年一樣排名全國第四；馬州巴爾的摩市(Baltimore)今年的鼠患也更嚴重，從去年的第八名升至今年的第六名。

今年鼠患最嚴重的城市依舊為芝加哥，已連續第七年在此榜排第一，洛杉磯和紐約其次，第五是舊金山。

維州的Norfolk和州府里奇蒙(Richmond)今年也進入全國前50名，分別位於第27和第28的位置，不過兩個城市的鼠患趨勢不同，今年里奇蒙鼠患加劇，比去年上升了五個名次，而Norfolk下降了兩個名次。

今年鼠患加劇最明顯的是波特蘭(Portland)，躍升26個名次，而鼠患緩解最顯著的是紐奧良(New Orleans)，比去年下降13個名次。

馬州 華府 芝加哥

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