民調：大華府更多雇主接納遠程或混合辦公

最新民調顯示，超過半數雇主要求員工戴口罩。(記者羅曉媛／攝影)

大華府 地區員工上班族自今年夏天開始陸續返回辦公室上班，但最新民調 顯示，華府市中心若要重回昔日人聲鼎沸的生機景象，仍需一段時間；民間行業組織Greater Washington Partnership在25日發布最新民調，顯示只要疫情繼續，混合或遠程辦公就將成為工作常態，大華府八成雇主表示絕大多數員工至少在今秋是遠程辦公，半數雇主表示將在絕大多數時間或永久遠程辦公。

新冠疫情在本地已持續20個月，期間成千上萬的上班族改為遠程上班，而在變種病毒 威脅猶存、員工對靈活上班方式的需求不斷增長之際，許多雇主尚未確定何時以及如何全面恢復在辦公室上班。

Greater Washington Partnership在9月9日至30日調查了華府、馬州和維州的164個雇主，涵蓋大華府乃至巴爾的摩和里奇蒙地區的近30萬員工，50人以下的小企業到千人以上的大公司，行業包括政府機構、商業貿易組織、金融、建築、健保、教育機構等。

該調查結合過往民調指出，由於今夏Delta變種病毒威脅增加，推遲了大華府多數雇主恢復實體辦公計畫，去年底的雇主調研曾預估今秋能有75%的員工返回辦公室，但現在預計今秋能回辦公室的員工不到一半，68%的受訪雇主稱員工將在明年夏天之前的某一天回辦公室上班。

調查並指，超過半數雇主計畫要求員工打疫苗或每周做檢測，65%的雇主表示對於可能接觸過病毒的員工有隔離政策，還有超過半數要求員工戴口罩。

雇主對遠程辦公或混合辦公的預期也影響辦公室的規畫，該調查有五分之一的雇主在考慮改變公司地點，7%表示準備從單一的大總部改成在全美多地安排小辦公室。