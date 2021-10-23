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中國毒玩具運維州遭海關扣押 CBP籲線上購物應提高警覺

記者張筠╱維州報導
CBP近日扣押一批從中國運往維州費郡的有毒玩具，並提醒消費者節日購物留意消費品安全。（CBP提供）
CBP近日扣押一批從中國運往維州費郡的有毒玩具，並提醒消費者節日購物留意消費品安全。（CBP提供）

聯邦海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)近日扣押一批從中國運往維州費郡(Fairfax)的有毒玩具，官員提醒民眾年底節日購物旺季期間，要留意消費品安全，尤其線上購物更需提高警覺。

CBP和美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，簡稱CPSC)在7月16日調查了一批來自中國的玩具，貨物包括約300包在印度流行的Lagori 7 Stones兒童玩具，調查發現這批玩具的鉛、鎘、鋇的塗層含量嚴重超標，因此於8月24日扣留該批貨物，經進一步檢測，CBP於10月4日將該批貨品全部扣押。

這批有毒玩具的目的地原是維州費郡，CBP的巴爾的摩(Baltimore)港口主任洛特曼(Adam Rottman)表示，兒童的安全健康向來是國家首要關注內容，「我們扣押此類違規貨物除保護消費者權益外，更希望能提高民眾對消費品安全的認識，敦促消費者在線上購買節日禮物時更加謹慎、負責任。」

CPSC的數據顯示，2020年全美共有九起14歲以下兒童因玩具死亡的案件，且有約19萬8000名兒童因玩具受傷被緊急送醫，根據醫院的診斷報告，兒童因玩具受傷的案件中，有73%受傷兒童在12歲以下，40%為四歲以下。

CBP 中國 維州

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