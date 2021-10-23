華府市議員麥克達菲 宣布競選檢察長 誓打擊財政剝削

麥克達菲21日宣布明年將競選華府檢察長。（取自麥克達菲臉書）

華府 市議員麥克達菲(Kenyan McDuffie)21日宣布明年將競選華府檢察長，成為角逐該職位的第二名競選人；他擔任華府市議員近十年，以關注族裔平等著稱，此前也曾在美國司法部、馬州喬治王子郡法院等機構任職。

華府現任檢察長拉辛(Karl Racine)此前宣布明年期滿後不會尋求連任，但至今未宣布是否有繼任者，只表示希望有具競爭力的人選。

在宣布競選決定前，民主黨籍的麥克達菲曾在受訪時表示，希望在拉辛的基礎上，運用自己作為立法者和前檢察官的經驗，捍衛低收入工作 者的利益，打擊不道德的企業；今年46歲的他表示，為弱勢群體發聲非常重要，「華盛頓郵報」評價麥克達菲可能是接替拉辛的最著名競選人之一，目前另一名宣布參選的是華府獨立律師瓊斯(Ryan Jones)。

麥克達菲畢業於馬里蘭大學(UMD)法學院，曾在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)擔任法官書記員，而後擔任助理檢察官，負責訴訟案件；之後他也曾到美國司法部工作，調查監獄、青少年問題、醫療保險等相關案件。

麥克達菲2012年當選華府市議員，取代了因貪污辭職的托馬斯(Harry Thomas)，在那之後麥克達菲就致力以「道德、誠實領導」立法，並推動全市各區的族裔多元和經濟多樣化，他兩次獲得連任，以立法視角具有族裔平等性獲得好評，也重點關注少年司法等議題。

麥克達菲表示，若順利當選檢察長，他的工作重點為維護華府消費者權益，打擊財政剝削，確保市府稅收可解決貧富差異問題，提升低收入民眾的生活質量；今年稍早時，麥克達菲曾公開批評華府的疫苗工作，表示低收入地區的疫苗分配和施打速度不如其他地區。

麥克達菲現任華府市議會商業和經濟發展委員會主席，監督小商家運營及消費環境；近日麥克達菲所提出與族裔平等相關的提案也在市議會一致通過，該提案計畫為在華府低收入家庭出生的兒童創建公共信託基金(trust-fund)帳戶，預計明年實行。