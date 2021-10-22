我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

世報與味全合辦「我的校園新生活」繪畫比賽開跑 11/10截件

【華盛頓訊】
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)

為鼓勵華人學子發揮想像力及創造力，世界日報美國味全公司將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽創作，希望讓孩子們透過畫筆描繪自己在疫情下的校園生活，發揮繪畫水平、想像力與藝術天份，也讓比賽更有意義。

今年的比賽將依年齡分五組：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品，競賽主題為「我的校園新生活」，採線上(數位)投稿，詳情瀏覽活動官網：bit.ly/wcwj21。

若郵寄投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），於11月10日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀外，前三名獲獎選手更可獲個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元，收件截稿日期為11月10日(周三)，評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公布。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)

所有得獎作品除在世界日報刊登，也將於12月1日至12月31日在活動官網線上展覽，電洽詹先生：(718)746-8889轉分機6309。

世界日報 美國 紐約

上一則

華美博物館10/23社區日探索中國戲曲

下一則

拒絕接種疫苗 新州羅伯森巴拿巴斯醫療開除118名員工

延伸閱讀

參與「分分鐘做好菜」 為你的廚藝絕學定個價

參與「分分鐘做好菜」 為你的廚藝絕學定個價
共和黨市議員候選人 白育青拜會世報

共和黨市議員候選人 白育青拜會世報
世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11•10截件

世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11•10截件
參加過抗戰 世界日報老讀者張大明109歲辭世

參加過抗戰 世界日報老讀者張大明109歲辭世
世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11/10截件

世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11/10截件

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)

全美大學生人數創14年新低 中西部大學減少最多

2021-10-20 10:32

德州土產新冠疫苗Corbevax 繞過白宮拯救貧窮國家

2021-10-20 18:30

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造