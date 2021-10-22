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預防雙流行 大華府多所大學要求學生打流感疫苗

記者張筠／華盛頓報導
喬治城大學今年已發生兩次大規模的流感，公衛學者稱群體免疫力較低和早期感染率高是流感較嚴重的表現。（記者張筠 / 攝影）
喬治城大學今年已發生兩次大規模的流感，公衛學者稱群體免疫力較低和早期感染率高是流感較嚴重的表現。（記者張筠 / 攝影）

大華府部分高校為預防流感和新冠「雙流行」(twindemic)，陸續出新規要求學生接種流感疫苗；公衛專家表示，去年因居家避疫，流感影響不明顯，但今年各行業實體活動恢復，流感威脅恐比去年嚴重。

公共衛生專家預計今年的流感季比去年嚴重，尤其高校是人群聚集的場所，更容易傳播病毒，去年師生因新冠疫情全部在家，人與人之間的接觸很少，流感威脅較不明顯，但今年學校、商家等所有活動基本恢復實體形式，預計流感病毒的傳播會明顯加快，染疫人數恐也顯著增加。

約翰霍普金斯大學(JHU)將要求師生接種流感疫苗，學校官員表示，若流感在校內爆發，有流感症狀的學生可能被誤認為是感染了新冠病毒，可能會擠占隔離、檢測等防疫資源，也不利教學。

喬治城大學(Georgetown University)首席公衛官員米休利(Ranit Mishori)表示，去年多數民眾居家避疫，就算外出也戴口罩，接觸變少，降低流感病毒傳播，但很多人因未接觸過流感病毒，體內沒有抗體、免疫力較弱，感染流感病毒者將增多；今年很多人因打完新冠疫苗恢復正常外出，也有許多人不戴口罩，恐加快流感病毒或其他變種病毒的擴散。

根據喬治城大學學生校報「The Hoya」，喬治城大學今年已發生兩次大規模流感，包括主校區和醫療中心的65名甲型流感(influenza A)病例，「群體免疫力較低、早期感染率高。」米休利表示這與公衛學者預期的一致。

米休利說，「好在多數師生經過新冠都對疫苗比較接受，對病毒的認識也有更新，更願意打針預防」；根據美國大學生衛生協會(American College Health Association)的調查，大學生的流感疫苗接種率通常在50%左右，但2020年增長至61%，主要與新冠疫情有關。

高校衛生官員預計今年的大學生流感疫苗接種率將更高，北維州的喬治梅森大學(GMU)去年要求住宿學生打流感疫苗，今年強烈鼓勵所有師生接種，學校也開設了專打流感疫苗的診所，並希望戴口罩、勤洗手等方法能抑制流感擴散。

流感疫苗 口罩 疫情

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