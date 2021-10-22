馬州蓋城巴士站強灌毒品強暴案 男嫌判45年

馬州蓋城男子威廉斯因殘忍攻擊並強暴受害人，被判入獄45年。(蒙郡警方提供)

四年前發生在馬州蓋城(Gaithersburg)一公車站台的殘暴攻擊與強暴案，於20日宣判，31歲的涉案男子威廉 斯(David Lee Williams)判處45年徒刑，他不僅暴打受害人，還給對方猛灌可卡因(cocaine)；負責該案的州檢察官 稱，這是一起「惡毒到令人難以置信的惡意犯罪，施暴人隨機挑選受害人，再施以殘忍和暴力行為。」

法庭文件顯示，案發時間是2017年10月6日上午5時30分，威廉斯在Watkins Mill Rd與Travis Ln附近的一座公車站，對剛走到車站的女受害人下手；受害人回憶，當時威廉斯從她身後攻擊，然後把她拖到車站後的山下，朝她嘴裡猛灌可卡因之後施暴，案發後還拿走了受害人的隨身物品，只留赤身裸體的受害人倒在案發現場、不醒人事。

該名受害女2016年才與另一半從尼泊爾移民到美國 ，案發當天她正常打工的甜甜圈店下班準備搭車返家。

遭攻擊後，受害人在醫院住了一周，並接受物理治療長達八個月，人生因此徹底改變，她在威廉斯庭審的影像報告中說，「我曾經是一個內心非常強大且獨立的人，但這件事改變了我的人生，我再也無法像從前一樣去做一些事，我崩潰、害怕獨自坐著⋯」

根據法政護士的取證，受害人的手臂、腿部、軀幹和後背均有多處受傷，身上還有27處不同咬痕，嘴部上顎還有泥土需要刮除；警方直到2019年7月，通過DNA比對找到威廉斯，並於同年8月由蒙郡警方將其逮捕後，接著對其控以一級強暴、一級攻擊和魯莽置人於危險罪。

該案經過漫長四年的調查、審問，20日由蒙郡巡迴法院法官判處威廉斯無期徒刑，但在刑期屆滿45年前不准假釋，此外，等其出獄後仍需接受五年監督緩刑，同時將被註冊為性犯罪者(sex offender)。

負責該案的州檢察官麥卡錫(John McCarthy)讚揚法官比一般量刑判得更重，也感謝警方利用先進技術破獲這宗懸案；今年12月時，法院還將針對威廉斯是否應給受害人支付1萬4600元的醫藥費進行裁決。