我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

波特那&蘇爾律師事務所專精移民的法律 (二)

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，繼續跟大家探討有關移民的法律。

為家人獲得綠卡

如果您是合法的永久居民或美國公民， 則可以幫助非永久居民或公民的家庭成員獲得簽證 (也稱為綠卡) 並成為永久居民。 此過程的第一步是提交I-30申請， I-30在永久居民 /公民與簽證申請者之間建立了有效的關係。根據美國移民法， 以下關係被視為有效關係:；未婚的21歲以下的子女；超過21歲的子女；已婚子女；配偶；父母；美國公民的兄弟姐妹。

您的I-30家庭簽證申請

如果您通過I-30簽證申請家庭簽證，則可能需要一些時間來處理您的申請並獲得簽證。 提交適當的I-30申請後， 您將在2到3周內收到來自USCIS的確認收據。

收到申請書後，申請書審查過程需要2到4周的時間，其中某些類別，例如未滿21歲且未審查的配偶，父母或子女要比其他人更快。

申請經過審查和批准後，直系親屬可以在5個月至1年的時間內獲得綠卡。對於那些不屬於直系親屬的人，他們的等待時間可能更長。對於非直系親屬，可能需要6個月至6年的時間才能獲得綠卡。F1類別中的未婚，美國公民的成年子女 (21歲或以上) 是最優先考慮的，其次是F2A (永久居民的配偶和未婚子女 (21歲以下))，然後是F2B (永久居民的未婚成年子女)，然後是F3美國公民的已婚兒子和女兒 (任何年齡)，最後是F4 (美國成年公民的兄弟姐妹)。

波特那&蘇爾律師事務所的處理移民的律師經驗豐富，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

美國公民 簽證 波特

上一則

同學糾紛 夏威夷10歲非裔女童被上銬逮捕

下一則

德州人語／疫情後遺症竟這麼嚴重

延伸閱讀

川普支持者「接管」喬州多地共和黨團

川普支持者「接管」喬州多地共和黨團
沉鬱兩年 勇士再爆發?

沉鬱兩年 勇士再爆發?
劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課

劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課
國務院發言人確診染疫 布林肯幸篩檢陰性

國務院發言人確診染疫 布林肯幸篩檢陰性
國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性

國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲