蒙郡青少年心理健康急救員培訓 報名

「蒙郡華裔 家長青少年心理健康 急救員培訓班(Youth Mental Health First Aid Training)，將於11月13日和12月18日分別舉辦兩期Zoom在線課堂，這是由馬州 蒙郡亞裔健康促進部(AAHI)資助、大華府華裔社區健康服務中心承辦的健康教育服務項目，參加者免費，但僅限蒙郡居民。

青少年心理健康急救是全美範圍的心理健康公共教育培訓項目，旨在幫助家長了解有關精神疾病的警告信號，以及如何在此類情況下有效應對；此次蒙郡華裔家長青少年心理健康急救員培訓班將舉辦兩期，分別是11月13日(周六)以及12月18日(周六)的上午10時至下午4時，每期只接受30名蒙郡華裔家長參加，共60個名額，報滿即截止。

報名條件：家住馬州蒙郡的華人家長，至少有一名8至20歲的子女，能全程參加此次五個多小時的課程，中間會有午餐休息時間，正式課前還需看完兩小時的網上預習視頻。

網上報名：https://forms.gle/Y5fAf2vAh5jevCir7，或到大華府華裔社區健康服務中心網站www.cachs.org填寫報名表，有疑問可電：240-618-7523，301-661-8866，571-437-2962。