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未發現槍手及炸彈 華特里德軍醫院解除封鎖

記者羅曉媛／馬州報導
華特里德軍醫院因炸彈威脅短暫封鎖。(華特里德軍醫院推特)
華特里德軍醫院因炸彈威脅短暫封鎖。(華特里德軍醫院推特)

華府近郊的馬州華特里德國家軍事醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center)，20日上午因調查炸彈威脅和槍手進入封鎖狀態(on lockdown)，醫院所在的「貝賽斯達(Bethesda)海軍基地並發布「就地避難」(shelter in place)命令，醫院也取消所有看病預約，同日下午解除封鎖和「就地避難」命令，調查人員表示未發現槍手或炸彈，但仍在調查炸彈威脅一事。

此事最早由貝賽斯達的海軍支援活動組(Naval Support Activity Bethesda)在20日發推文通報，表示該海軍基地上午8時45分收到匿名電話，指華特里德軍醫院大廳所在的十號樓附近有炸彈。

同日稍早，調查人員也在調查華特里德醫院是否有槍手在現場，但上午10時發推文否認，表示無跡象顯示現場有槍手，但仍在調查炸彈威脅，醫院也將繼續封鎖。

華特里德醫院的所有大門也短暫對公眾關閉，並取消20日所有的看病預約；醫院也發推文說，醫院目前有危險物，並要求病患和家屬避開醫院，而已在醫院的病患、訪客則到最近的室內大樓避難。

當天下午1時15分左右，海軍支援活動組表示，排查多座大樓後未發現炸彈，並解除「就地避難」命令，也開放兩處大門允許車輛出去，醫院則提醒當天被取消預約的病患重新預約。

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