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馬州3出逃斑馬1死 農場主被控虐待動物

記者羅曉媛／馬州報導
馬州喬治王子郡出逃的斑馬有一隻死亡，農場主被控虐待動物罪。(Pexels)
馬州喬治王子郡出逃的斑馬有一隻死亡，農場主被控虐待動物罪。(Pexels)

今年8月底從馬州喬治王子郡(Prince George's)一座私人農場出逃的三隻斑馬，其中一隻上月被抓捕時死亡，剩下兩隻仍外逃；農場主本周被控多項虐待動物(animal cruelty)罪，喬治王子郡表示將繼續利用食物引誘斑馬，以便將牠們安全送回。

早前媒體報導是五隻斑馬出逃，但喬治王子郡環境局表示，農場主報案稱是三隻斑馬走失，而其中一隻斑馬上月中旬被發現死在誘捕陷阱(snare trap)裡，另外兩隻仍在Upper Marlboro地區遊蕩。

代表喬治王子郡的州檢察官現對農場主霍利(Jerry Holly)提出三項虐待動物的控罪，霍利在Upper Marlboro的Duley Station Road有座私人大農場，並在農場養了一群斑馬，三隻斑馬就是從該農場出逃。

喬治王子郡指控霍利讓斑馬遭受不必要的痛苦，也沒給斑馬提供充足的營養食物，更沒給斑馬提供合適的棲息地。

目前喬治王子郡環境局在調查斑馬出逃的始末，馬州自然資源警察則在調查其中一隻斑馬死亡一事，因為在馬州使用誘捕陷阱屬於違法。

這三隻斑馬是在8月31日從農場出逃，霍利表示曾用糧食引誘斑馬回到臨時畜欄區，但未成功，之後動物保護局收到多通居民電話，說在草叢區看到斑馬，社交媒體上也有許多人發布看到斑馬的照片或視頻。

喬治王子郡原先是把尋回斑馬的主要工作交給霍利農場負責，並說最佳方案是用食物引誘到農場附近，再慢慢由圍欄圈起，但過程需要一定時間，因為斑馬很容易受驚。

然而喬治王子郡上周公布其中一隻斑馬死亡的消息，表示是在農場隔壁的女童子軍(Girl Scouts)私人物業發現斑馬的屍體；馬州自然資源警察說，當時是女童軍機構有人報警說有動物死亡，警方趕到現場發現，斑馬的其中一隻後腿還被困在誘捕陷阱裡。

馬州 警察 檢察官

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