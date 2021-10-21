全美20最粗魯駕駛城 維州9市入榜

全美平均1000名駕駛員就有23.1人曾有一次以上的粗魯駕駛，駕駛習慣最糟糕的20個城市，有九個位於維州。（記者張筠／攝影）

美國保險 比較購物網站Insurify近日調查全美各地駕駛員習慣及駕車環境，發現維州 眾多城市的駕駛員開車習慣不佳，全美前20個「最粗魯駕駛(rudest drivers)城市」中有九個城市位於維州，常見的粗魯駕駛行為包括闖紅燈、超速、路怒症(road rage)、違規停車等。

該網站根據逾250萬份保險數據來衡量全美各州民眾的駕駛情況，並將以下駕駛行為定義為凶猛、粗魯駕駛：違規不讓行人或車輛、Stop標誌處或校車服務區未停車、闖紅燈、危險超車、違規停車、不當尾隨、街頭賽車、肇事逃逸等。

數據顯示，全美平均1000名駕駛員中，有23.1人曾有一次以上的粗魯駕駛，而全美駕駛習慣最好的三個城市為佛羅里達的Wellington、德州的McAllen、肯塔基州的Louisville，而駕駛習慣最糟糕的三個城市分別為愛達荷州的Pocatello、Caldwell和維州的亞歷山卓市(Alexandria)。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，全美近八成民眾過去一年中，曾在駕駛時表達憤怒、發表攻擊性言語，或有路怒症，其中最普遍的行為包括對其他駕駛員大吼大叫、按喇叭以表憤怒或不滿、對其他車輛比粗魯的手勢等。

全美「前20名駕駛最粗魯城市」排名中，九城市位於維州，包括第三名的亞歷山卓，平均1000人有52.8人粗魯、凶猛駕駛，第四至六名分別為維州的Portsmouth、Roanoke、Woodbridge，第十名是Ashburn，第12名為Hampton，第16名是維州州府里奇蒙(Richmond)，第17名為Newport News，第19名為弗吉尼亞海灘(Virginia Beach)。