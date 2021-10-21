費郡公校調查：近8成家長願讓孩子打疫苗

調查顯示，費郡公校有近八成家長願給兒童接種。（費郡公校官網）

拜登 政府即將讓5到11歲兒童施打新冠疫苗 ，維州最大的費郡公校 (FCPS)近日對此發布調查，結果顯示近八成家長願給兒童接種，10%的家長拒絕，而不想讓子女施打的主要原因與個人信仰有關。

費郡公校收到的近3萬5000份家長調查顯示，76%家庭願意讓孩子接種新冠疫苗，12%家庭尚未決定，10%人則明確拒絕給兒童打疫苗，多數是因個人信仰，也有小部分是因特殊健康需求。

拜登政府預計最快將於11月初開始給五至11歲的兒童接種新冠疫苗。（費郡公校官網）

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計未來幾周將通過拜登政府的兒童疫苗施打計畫，最快將在11月初向全美各州發放疫苗，目前已有足夠給2800萬名5至11歲兒童接種的輝瑞(Pfizer)疫苗，獲批後第一周，拜登政府預計將向各州分發共1500萬劑兒童疫苗。

為確保接種效率，費郡政府和公校也已開始籌備物資、人力，規畫接種站並確保疫苗運送渠道暢通；費郡公校官員表示，費郡政府計畫在泰森角(Tysons Corner)和郡政府大樓附近設立兩個大型接種站。

費郡公校在全州乃至全美屬防疫較嚴格的公校系統，蒙郡數據顯示，該公校現有97.6%的教職完全接種新冠疫苗，教職接種截止日為11月1日；此外費郡公校也要求所有學生運動員在11月8日前打疫苗；截至9月30日，費郡逾85%的16至18歲青少年已接種至少一劑新冠疫苗。