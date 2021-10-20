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疑有炸彈威脅 馬州華特里德軍醫院封鎖 看病預約取消

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疑有炸彈威脅 馬州華特里德軍醫院封鎖 看病預約取消

記者羅曉媛／馬州報導

華府近郊的馬州華特里德軍醫院20日因調查炸彈威脅進入封鎖狀態(on lockdown)，醫院所在的「貝賽斯達(Bethesda)海軍基地發布「就地避難」(shelter in place)命令，醫院也取消所有看病預約；調查人員表示未發現醫院有槍手。

貝賽斯達的海軍支援活動(Naval Support Activity Bethesda)20日發推文表示，該海軍基地上午8時45分收到匿名電話，指華特里德醫院大廳所在十號樓附近有炸彈。

同日稍早，調查人員也在調查華特里德醫院是否有槍手在現場，但上午10時發推否認，表示目前並無跡象顯示現場有槍手，但仍在調查炸彈威脅，醫院也將繼續封鎖。

華特里德醫院的所有大門現暫時對公眾關閉，並取消所有看病預約；醫院也發推文表示，醫院目前有危險物，並要求病患和家屬避開醫院，而已在醫院的病患、訪客則到最近的室內大樓避難。

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