疑有炸彈威脅 馬州華特里德軍醫院封鎖 看病預約取消

華府 近郊的馬州 華特里德軍醫院20日因調查炸彈威脅進入封鎖狀態(on lockdown),醫院所在的「貝賽斯達(Bethesda)海軍基地發布「就地避難」(shelter in place)命令,醫院也取消所有看病預約;調查人員表示未發現醫院有槍手。

貝賽斯達的海軍支援活動(Naval Support Activity Bethesda)20日發推文表示,該海軍基地上午8時45分收到匿名電話,指華特里德醫院大廳所在十號樓附近有炸彈。

1/2 - 1000, 20OCT21: UPDATE: At this time, there is no indication of an active shooter on the installation. A bomb threat is still under investigation. A lockdown remains in place.