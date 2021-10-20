房租太貴 華府生活成本高出全美53%

華府擁有多元美食，民眾每月平均在生活食品和雜物上的消費比全國平均高16%。（記者張筠╱攝影）

華府 作為首都以及大公司聚集的中心，每年吸引大量遊客走訪以及居民遷入，但租房網站rent.com近日公布的報告顯示，華府的生活成本比全美高出逾53%，平均租金 在過去一年上漲了6%，基本生活消費也逐年上漲，民眾生活壓力越來越大。

該報告顯示，華府生活成本比全國平均高53.3%，主要是因住房開銷過高，比全國平均高153.4%，研究計算，若將30%淨收入留於租房，則想要遷入華府的民眾年收入至少要12萬6000元。

數據顯示，2021年華府住房平均月租2960元，一套二居室的公寓平均需3158元，比去年上漲了6.2%，不過華府周邊部分郡市的住房相對可負擔，比如華盛頓高地(Washington Highlands)有較多提供給低收入家庭的可負擔住房資源，一套二居室公寓平均月租1097元，該地區交通也相對便利、適合步行。

華府周邊的維州阿靈頓(Arlington)和馬州貝塞斯達(Bethesda)租金更高，平均月租超過3400元，而馬州銀泉鎮(Silver Spring)的平均租金比華府少約1000元，許多不介意通勤的民眾也會選擇馬州巴爾的摩市(Baltimore)、安納波利斯(Annapolis)等租金較低的城市。

在房屋買賣方面，房地產網站Redfin指出，華府2021年8月的平均房價比前年增長1.5%，房價中位數約66萬元，且房屋交易平均在31天內完成。

在食品消費上，華府擁有多元美食，民眾每月平均在生活食品和雜物(grocery)的消費比全國平均高16%，其中橙汁的價格約3.26元，早餐麥片(cereal)約4.24元，桃子每磅約1.99元。

水電費用根據季節變換略有不同，但華府水電費比全美平均高16.4%；交通方面，華府是一個可步行、騎車的城市，市民平均每天以步行或騎車通勤的時間約在15到40分鐘，不過駕車或乘坐大眾交通工具就需較高花費，地鐵票價單程在2元至6元不等，公車也需2元至4.25元。

華府的醫療保險 環境較好，因全美較大的幾家醫療機構都位於華府附近，包括MedStar的喬治城大學醫院和華盛頓醫療中心(Washington Hospital Center)，約翰霍普金斯大學(JHU)醫院等；數據顯示，沒有醫療保險的華府民眾，看診一次的平均開銷為109.41元，處方藥平均402.41元。