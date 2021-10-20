亞馬遜維州及馬州招季節工 時薪18元起

亞馬遜預計在全美招聘15萬名季節性送貨員，其中維州和馬州是招聘目標最大的兩個地區。（亞馬遜提供）

電商巨擘亞馬遜 (Amazon)近日開始招募季節性員工(seasonal hiring)，為即將到來的消費旺季做準備，預計在全美招聘15萬名送貨員，其中維州 和馬州 是招聘目標最大的兩個地區，季節性員工的時薪在18元至25元間。

亞馬遜發言人表示，該公司計畫在維州招募3700名季節性員工，馬州則需要2600人，除了時薪，還有3000元的簽約獎金(sign-on bonus)，加班每小時再多3元，具體薪資取決於工作內容，包括裝載、分貨、包裝、採購等。

亞馬遜倉庫部門代表戴維斯(Alicia Boler Davis)說，季節性員工不僅為亞馬遜的服務帶來更大靈活性，也給各地區創造就業機會，所有員工的招募和培訓工作將在當地完成。

目前亞馬遜在馬州有15個送貨中心(delivery center)，其中有兩個在上月啟用，馬州還有九個分貨中心(sorting center)，維州上月新增一個送貨中心後，現有八個送貨中心，以及八個分貨中心，兩州共有約5萬6000名亞馬遜員工，包括全職和兼職雇員，另有逾3000名已在維州水晶市(Crystal City)亞馬遜第二總部入職的新員工。