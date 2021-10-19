維州州長選舉11/2登場 選民須知

維州州長選舉在即，選民可通過多種方式投票。(記者羅曉媛／攝影)

●現場投票

維州州長選舉普選日將在11月2日登場，但提前投票上月已開始，並將於10月30日(周六)截止，普選日當天投票站從上午6時開放至晚7時，只要在晚7時排上隊，當天就能投票。

如果已是註冊選民 ，可在選舉日當天帶上身分證明，直接前往投票站投票，查找附近投票站：bit.ly/3n3ehfX，選舉辦公室強烈建議選民戴好口罩前往；目前註冊選民的截期已過。

●郵寄投票

若是通過郵寄選票單或投遞箱投票，則需先向選舉辦公室申請選票單(ballot)，疫情 期間申請郵寄選票單(mail-in)或缺席投票(absentee)不需要特別理由，10月22日之前均可要求選票單，網址：bit.ly/3n3ehfX；選票單可放到提前投票站的投遞箱，或最晚要在11月2日晚7時之前投入投遞箱，郵寄選票單最晚需郵戳在11月2日，並在11月5日中午之前由選舉辦公室接收，才能計算該選票。

●選票單詳情

此次選舉在全州範圍改選州長、副州長、檢察長，以及州眾議會的100席位，亞歷山卓市、阿靈頓郡、費爾法克斯市、費郡等地也有少量地方職位改選，選民可在自己的選票單了解詳情。