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買廣告、改標題…維州州長選戰白熱化 廣告花樣百出

記者羅曉媛／維州報導
民主黨州長候選人麥考利夫團隊通過廣告投放在谷歌搜索結果推廣關於共和黨對手洋基的文章，並修改呈現的文章標題。(谷歌搜索截圖)
民主黨州長候選人麥考利夫團隊通過廣告投放在谷歌搜索結果推廣關於共和黨對手洋基的文章，並修改呈現的文章標題。(谷歌搜索截圖)

政治競選在社交媒體時代又出新花樣，維州州長選舉僅剩兩周之際，民主黨州長候選人麥考利夫團隊透過買廣告位，把有關共和黨對手洋基(Glenn Youngkin)的新聞報導推廣到谷歌搜索結果的前列，並把原本中性的新聞標題改成「洋基─他與川普如出一轍」、「洋基的又一次失敗，他只會含糊其詞」等帶偏向的字眼，從電視節目到搜索引擎推送，全方位轟炸選民。

麥考利夫團隊在谷歌搜索引擎購買廣告位推廣有關洋基的新聞報導和評論文章，只要選民在谷歌搜索「洋基」、「洋基、州長」等關鍵字，就將看到廣告位的內容，但搜索結果顯示的新聞報導和評論文章標題，卻不是由原本負責報導的媒體所定，而是由麥考利夫團隊「自定義」。

例如政治新聞網站Axios的一篇文章原標題為「Virginia Governor's race features Taylor Swift(維州州長選戰，泰勒斯威夫特也入鏡)」，但麥考利夫團隊購買的廣告位雖是同一篇文章的連結，但廣告位的標題卻改成了「Glenn Youngkin - Betrayed Taylor Swift(洋基─出賣泰勒斯威夫特)」。

儘管谷歌搜索結果會在廣告位標註「這是廣告」，但由政治團隊修改新聞標題，但又連結到原新聞報導的作法，還是引起許多政治及媒體行業專家擔憂，表示此舉可能讓人誤以為是新聞媒體機構故意改變標題，或以為是參選人給媒體機構付錢令其更改標題。

根據谷歌政治廣告透明度報告，目前只有麥考利夫團隊花錢購買廣告位，並推廣修改了標題的新聞媒體報導。

美利堅大學信息學院副教授艾瑞卡(Ericka Menchen-Trevino)說，麥考利夫團隊的作法就像是「競選團隊自己下完標題，再把責任歸於新聞機構。」

「人們有理由相信這是Axios收錢辦事，為參選人寫了一篇關於對手的文章。」記者培訓機構「波因特學院」(Poynter Institute)資深專家湯普金(Al Tompkins)說，這樣並不好。

但也有行業專家表示，此舉只是政治競選團隊利用網路工具，引導讀者去閱讀那些可能與其觀點相近的獨立媒體報導。

喬治梅森大學政策與政府學院院長羅澤爾(Mark Rozell)說，獨立媒體相較付費媒體有一定的可信度，「此舉只是結合廣告與傳統媒體的聰明方式，幫助參選人傳遞自己的信息。」

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