我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

安全隱患 華府逾半7000系列列車停運

記者羅曉媛／華盛頓報導
出於安全隱患，華府捷運局叫停半數7000系列列車。(記者羅曉媛／攝影)
出於安全隱患，華府捷運局叫停半數7000系列列車。(記者羅曉媛／攝影)

華府捷運局17日晚間因安全隱患，臨時叫停超過半數的最新7000系列地鐵列車，其中多軸不符合製造商規範；這是繼國家交通安全委員會(NTSB)調查上周一輛藍線列車脫軌事故之後，最新發現的安全隱患。

捷運局18日對此表示道歉，指叫停7000系列逾半列車是出於過度謹慎的考慮，當天華府地鐵僅有40輛列車在運作；捷運局說，在所有線路維持了基本服務，每30分鐘一班車，提醒通勤族可改乘捷運巴士。

7000系列列車是華府捷運最新列車，共有748輛，占捷運局總列車數的60%；華盛頓地鐵安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)並未透露後續規畫，但表示捷運局將按要求制定評估和檢查問題的方案，再考慮讓列車安全回歸、恢復服務。

NTSB在調查藍線脫軌事故時發現，該列車的第四軸不符合7000系列列車的製造規範，而之後在其他未出現脫軌事故的同系列車輛也發現了類似問題。

占據捷運局列車總數15%的6000系列列車，去年11月也因安全隱患擱置檢修，近期只有少量該系列列車回歸運作；7000系列檢修期間，捷運局將主要依靠1980年代製造的2000和3000系列列車提供服務。

捷運 地鐵 華府

上一則

自動駕駛汽車上路 桃樹角市即起試乘

下一則

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

延伸閱讀

拜登夫婦被拍到在餐廳沒戴口罩 違反華府防疫規定

拜登夫婦被拍到在餐廳沒戴口罩 違反華府防疫規定
華府改造公寓總量全美第2 辦公樓轉型公寓1100套排第1

華府改造公寓總量全美第2 辦公樓轉型公寓1100套排第1

維、馬州拒與華府合作？ 市議會報告出錯 2州長願協商

維、馬州拒與華府合作？ 市議會報告出錯 2州長願協商
維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億
華府藍線地鐵脫軌 乘客困車廂數小時

華府藍線地鐵脫軌 乘客困車廂數小時

熱門新聞

本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

2021-10-12 17:38
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

2021-10-12 18:21
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

2021-10-13 15:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統