安全隱患 華府逾半7000系列列車停運

出於安全隱患，華府捷運局叫停半數7000系列列車。(記者羅曉媛／攝影)

華府捷運 局17日晚間因安全隱患，臨時叫停超過半數的最新7000系列地鐵 列車，其中多軸不符合製造商規範；這是繼國家交通安全委員會(NTSB)調查上周一輛藍線列車脫軌事故之後，最新發現的安全隱患。

捷運局18日對此表示道歉，指叫停7000系列逾半列車是出於過度謹慎的考慮，當天華府地鐵僅有40輛列車在運作；捷運局說，在所有線路維持了基本服務，每30分鐘一班車，提醒通勤族可改乘捷運巴士。

7000系列列車是華府捷運最新列車，共有748輛，占捷運局總列車數的60%；華盛頓地鐵安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)並未透露後續規畫，但表示捷運局將按要求制定評估和檢查問題的方案，再考慮讓列車安全回歸、恢復服務。

NTSB在調查藍線脫軌事故時發現，該列車的第四軸不符合7000系列列車的製造規範，而之後在其他未出現脫軌事故的同系列車輛也發現了類似問題。

占據捷運局列車總數15%的6000系列列車，去年11月也因安全隱患擱置檢修，近期只有少量該系列列車回歸運作；7000系列檢修期間，捷運局將主要依靠1980年代製造的2000和3000系列列車提供服務。