我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

記者羅曉媛／馬州報導
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪(Piscataway Creek)的三種魚，包括紅胸太陽魚(redbreast sunfish)、黃色大頭鯰魚(yellow bullhead catfish)、大嘴鱸魚(largemouth bass)；這也是馬州首次發布此類飲食建議。

馬州環境廳近期發現皮斯卡塔維溪的幾種魚類含有的PFAS濃度增加，因此建議公眾少吃該溪流非潮汐部分的紅胸太陽魚、黃色大頭鯰魚，以及潮汐源頭上游(tidal headwaters)的大嘴鱸魚。

新建議包括成年人及兒童每月不得吃超過一頓的皮斯卡塔維溪紅胸太陽魚；兒童每月不得吃超過七頓的皮斯卡塔維溪黃色大頭鯰魚；成人每月不得吃超過三頓的皮斯卡塔維溪大嘴鱸魚，兒童則是每月不得超過兩頓。

馬州環境廳表示，PFAS是一種常見於海鮮的化學合成物，含有4000多種化學物質，因具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

也因PFAS的穩定特性，使其不易被自然分解，生產PFAS的過程可能污染到附近的飲用水及土壤，並藉此進入生態鏈、污染動植物。

PFAS包括的有害全氟辛酸(PFOA)，具有很高的生物蓄積性和多種毒性，進入人體會殘留短至四年長達數十年，可能導致多種癌症、呼吸問題等；根據聯邦環保署(EPA)，接觸較高濃度的PFOA可能增加孕婦或哺乳嬰兒的健康風險，可能對免疫系統、肝臟、甲狀腺或其他器官系統造成傷害。

馬州 癌症

上一則

安全隱患 華府逾半7000系列列車停運

下一則

8萬貨櫃塞沙凡納港 喬州盼聯邦伸援

延伸閱讀

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價
維、馬州拒與華府合作？ 市議會報告出錯 2州長願協商

維、馬州拒與華府合作？ 市議會報告出錯 2州長願協商
「全美最安全城市」4連霸 馬州這城市 暴力案件卻增

「全美最安全城市」4連霸 馬州這城市 暴力案件卻增
馬州幸運兒 刮刮樂連中3次 狂撈10萬獎金

馬州幸運兒 刮刮樂連中3次 狂撈10萬獎金
維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

熱門新聞

本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

2021-10-12 17:38
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

2021-10-12 18:21
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

2021-10-13 15:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統