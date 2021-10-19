馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州 18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪(Piscataway Creek)的三種魚，包括紅胸太陽魚(redbreast sunfish)、黃色大頭鯰魚(yellow bullhead catfish)、大嘴鱸魚(largemouth bass)；這也是馬州首次發布此類飲食建議。

馬州環境廳近期發現皮斯卡塔維溪的幾種魚類含有的PFAS濃度增加，因此建議公眾少吃該溪流非潮汐部分的紅胸太陽魚、黃色大頭鯰魚，以及潮汐源頭上游(tidal headwaters)的大嘴鱸魚。

新建議包括成年人及兒童每月不得吃超過一頓的皮斯卡塔維溪紅胸太陽魚；兒童每月不得吃超過七頓的皮斯卡塔維溪黃色大頭鯰魚；成人每月不得吃超過三頓的皮斯卡塔維溪大嘴鱸魚，兒童則是每月不得超過兩頓。

馬州環境廳表示，PFAS是一種常見於海鮮的化學合成物，含有4000多種化學物質，因具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

也因PFAS的穩定特性，使其不易被自然分解，生產PFAS的過程可能污染到附近的飲用水及土壤，並藉此進入生態鏈、污染動植物。

PFAS包括的有害全氟辛酸(PFOA)，具有很高的生物蓄積性和多種毒性，進入人體會殘留短至四年長達數十年，可能導致多種癌症 、呼吸問題等；根據聯邦環保署(EPA)，接觸較高濃度的PFOA可能增加孕婦或哺乳嬰兒的健康風險，可能對免疫系統、肝臟、甲狀腺或其他器官系統造成傷害。