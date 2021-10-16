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半杯清茶社談建築：凝固的音樂和歷史

【馬州訊】
許之微近日在半杯清茶社帶來「建築：凝固的音樂和歷史」線上講座。（主辦方提供）
許之微近日在半杯清茶社帶來「建築：凝固的音樂和歷史」線上講座。（主辦方提供）

半杯清茶社近日舉辦歐洲古建築史講座，許之微以「建築：凝固的音樂和歷史」為題，介紹從公元前600年到公元1900年期間歐洲的古建築史，將2500年的建築史分為希臘羅馬、中世紀、文藝復興和文藝復興後的近代四個時期，介紹不同時期建築風格及歷史傳承關係，描述各時期的重要建築元素、技術改進和建築材料。

許之微說，古希臘時期最突出的建築為希臘神廟，廣泛採用樑柱結構、長方形、四周有柱廊，兩側門頂端採用三角形楣飾，以石材為主。除神廟建築外，扇形劇場和大型紀念碑也是希臘留給後世的建築遺產。

到古羅馬時期，人們對公共建築的需求增加，因此建造大型露天運動場(角鬥場)、引水工程中的空中水渠，慶祝勝利的凱旋門等，建築特點包括大量採用圓拱(拱券)結構，使用混凝土和磚石等材料。拱券是古羅馬時代的建築精髓，包括拱門/拱架、桶/筒形拱頂、交叉拱頂三個基本形式。

中世紀建築分為早期的巴西利亞式(Basilica)、中晚期的羅曼式(Romanesque)、拜占庭(Byzantium)、哥特式(Gothique)，他以伊斯坦布的索非亞大教堂(Hagia Sophia)、德國施派爾的主教座堂(Speyer Cathedral)、莫斯科的聖瓦西里大教堂(St. Basil’s Cathedral)、巴黎聖母院、亞眠大教堂等代表建築講解各建築風格及元素。

文藝復興分為早期、鼎盛期和晚期，建築出現比例、對稱等幾何特色，包括希臘柱式和羅馬穹頂；在介紹近代巴洛克風格、新古典主義和新歌特主義風格時，許之微以羅馬聖卡羅教堂為例，建築特點為造型不規則、奢華、富麗、建築雕塑化；以維也納卡爾教堂為代表的洛可可建築風格，特點是輕鬆、淺色調、不對稱。

新古典主義是對巴洛克式建築風格氾濫的抵制，主張回到簡練和陽剛之美，強調幾何形制，且不設裝飾。許之微說，建築承載人類大部分的藝術成就，是記載人類歷史的重要篇章，也堪稱「凝固的音樂和歷史」。講座回放https://bit.ly/3iUCNyn。

雕塑 劇場 德國

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