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購房難 大華府住房生態轉以租房主導 費郡、喬郡最明顯

記者張筠／華盛頓報導
由於購房難度越來越高，大華府住房生態轉變為「租房主導」，最明顯的為維州費郡和馬州喬治王子郡。（記者張筠／攝影）
由於購房難度越來越高，大華府住房生態轉變為「租房主導」，最明顯的為維州費郡和馬州喬治王子郡。（記者張筠／攝影）

由於購房難度越來越高，大華府多地的住房生態逐漸從「購房主導」(majority-homeowner)轉變成「租房主導」(majority-renter)，最明顯的包括維州費郡(Fairfax)和馬州喬治王子郡(Prince George)，部分城市的租房人口在十年間增長了87%，多數民眾租房的時間也越來越長，專家預計大華府更多郡市的住房生態在未來五年內也將轉變。

根據房地產網站RENTCafé公布的最新數據，2010年維州Merrifield有44%民眾租房，2019年該比率上升至64%，馬州East Riverdale的租房民眾也從38%增至56%，有類似現象的地區包括維州的Idylwood、Huntington、Hybla Valley、Lincolnia、Fair Oaks，馬州的Hyattsville、Hillcrest Heights、Summerfield、College Park、Laurel、Greenbelt、Fairland等。

RENTCafé分析師羅斯勒(Doug Ressler)表示，千禧世代(millennials)租房的時間更長，「這一群體已到買房年齡，但由於市場缺乏房源，他們只能繼續租房」，此外他們租房的地區也越來越遠離城市，「成立家庭後，需要更大空間，也會追求有庭院、綠化較好的社區，因此多往郊區搬遷。」

維州Merrifield在十年前是以購房為主的地區，如今租房人口增加了87%，且年收入上升到9萬8000元；但此現象並非大華府獨有，邁阿密和洛杉磯也明顯從購房為主轉變成租房為主的城市，RENTCafé數據顯示，全美在郊區租房的民眾中，有55%為45歲以下、年收入在5萬元左右的中等收入家庭。

RENTCafé預計此現象將在大華府地區延續，馬州蓋城(Gaithersburg)、貝賽斯達(North Bethesda)以北地區、Elkton、Middle River，以及維州Groveton等地將在未來五年成為以租房為主的郡市。

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