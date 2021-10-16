華府改造公寓總量全美第2 辦公樓轉型公寓1100套排第1

過去一年華府新增1762套改造公寓，數量僅次於費城，但其中有1100套由辦公室改造而成，該數量在全美排名第一。（記者張筠／攝影）

房地產網站RENTCafé近日發布的報告指出，2021年是全美各大城市改造公寓(apartment conversion)最成功的一年，其中華府 成功改造公寓的總量排名全國第二，僅次於費城(Philadelphia)，但由辦公室轉型為公寓的數量，華府在全國排名第一，共有1100套。

該報告顯示，自2020年來，華府共翻新、改造了1762套公寓，其中有1100套原為辦公室，由於疫情後絕大部分民眾遠程辦公，華府市中心大量辦公空間閒置，疫後需求也明顯降低，再加上市府近幾年致力增加可負擔住房資源，許多空出的辦公大樓因此轉型為公寓。

數據顯示，從2020年開始，華府62%的新公寓都由辦公室改造而成，24%由旅館 改造，5%由醫療保健大樓改造；華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Army Medical Center)的舊址就被改建成現在的The Parks公寓，此外位於Foggy Bottom的前國務院 大樓後來也成功轉為住宅公寓The Wray。

維州亞歷山卓市(Alexandria)也是公寓改建成功的地區，2020至2021年有955套由辦公室轉型的新公寓；北卡羅萊納大學教堂山校區(University of North Carolina Chapel Hill)城市與地區規畫教授瑪莉莎(Emil Malizia)說，雖然辦公樓改建的成本高於旅館，但自2010年開始，辦公樓已成為最頻繁改建成住宅公寓的建築類型，「主要原因是城市的住房需求迅速上升」，此外改建公寓也比新修公寓對環境更友好。

RENTCafé預計，今年全美將有2萬100套公寓改造完成，其中41%原為辦公空間，預計到2022年全美有5萬3000套新公寓落成，其中四分之一為辦公室改建而成。