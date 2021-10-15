「雙重視角」 華府調查新聞影視節 揭秘美選舉、 抗疫幕後

華府「雙重視角：調查新聞影視節」本周揭幕，持續至17日，共展映30部作品。（影視節官網截圖）

華府「雙重視角：調查新聞影視節」(Double Exposure: Investigative Film Fest)本周開幕，持續至17日，展映30部新聞電影和記錄短片，多名新聞記者和影視導演 也將與民眾對話，分享他們在新聞調查、紀錄片製作等幕後故事，包括揭秘俄羅斯干預美國 大選文件、抗疫記錄等，講員也將帶來關於「真相」、「言論自由」等熱門議題的討論。

本屆影視節為第七屆，今年受疫情 影響主要展映和座談會都在線上舉行，但開幕和閉幕式在華府的「美國海軍遺產中心」(U.S. Naval Heritage Center)實體舉辦，13日開幕式展映「美國與現實贏家」(United States vs. Reality Winner)，該片製作人為一名25歲女性，她曾因揭露一份與俄羅斯干預美國大選相關的文件而被前總統川普政府視為第一洩密者，本屆影視交流會是她被捕後首次公開講話。

本屆影視節重點展映的作品還包括國家地理紀錄片「救援」(Rescue)，該影片講述泰國北部12名足球少年受困於被洪水淹沒的洞穴最終獲救的故事，影片由45歲華裔攝影師金國威(Jimmy Chin)與妻子Elizabeth Chai Vasarhelyi共同指導並製片，他們的作品「自由攀岩」(Free Solo)也曾獲奧斯卡最佳紀錄片。

另一部備受矚目的作品為丹麥電影製片人拉斯穆森(Jonas Poher Rasmussen)的「逃離」(Flee)，講述納瓦比(Amin Nawabi)全家從阿富汗逃亡丹麥的故事，影片全部由真實鏡頭拼接，但也平衡創意，給觀眾全新的視聽感受。

此外與新冠疫情相關的紀錄片「第一浪」(First Wave)也是焦點，導演Matthew Heineman在去年疫情第一次高峰期間進入紐約市的重症監護病房，與一線醫護人員工作了四個月，影片呈現抗疫期間的緊張、焦慮、甚至是絕望。

影視節閉幕式將於16日晚舉行，展映紀錄片「接受」(Accepted)，該片講述路易斯安那州一所特許學校高中生追求卓越的故事，以細膩真實的畫面呈現學生、老師之間的情誼，以及他們朝夕相處的點滴。

影視節詳情可登錄https://bit.ly/2YTpEPv。