疏通客流迎旺季 雷根機場增安檢大廳11/9正式啟用

雷根國家機場近日新增兩個安檢大廳，11月9日正式啟用，安檢通道將從原來的20條增至23條。（記者張筠 / 攝影）

大華府的雷根國家機場 (DCA)近日新增兩個安檢大廳，11月將正式啟用，安檢通道將從原來的20條增至23條，主要分擔B、C航站樓的旅客壓力，機場官員表示，此擴建旨在確保防疫 安全，提高安檢效率，為節假日的旅遊旺季做準備，此外還能有效刺激商家生意。

新增的兩個安檢大廳分別占地5萬平方呎，主要用於分擔B、C兩航站樓的客流，將於11月9日啟用，安檢通道數量將增至23條，包括南廳的十條和北廳的13條，DCA機場經理馬蘭德里諾(Paul Malandrino)表示，由於B、C航站樓的旅客流量在疫情前就比設計的容量多60%，安檢人員的工作也經常超負荷，今年加上防疫需要，機場決定擴增安檢區域，而A航站樓的安檢工作將不受影響，獨立於B、C航站樓。

DCA機場安檢區域的擴建還將提高旅客辦手續的效率，旅客在B、C航站樓的各登機門間來回也無需反覆安檢，機場官員表示，此設計是為避免機場中央大廳人員擁擠，民眾迅速辦完手續、完成安檢後將有更多時間購物、用餐，一定程度上也能刺激商家生意。

此外新建的安檢大廳也將與地鐵連通，未來旅客可直接從地鐵站 進入B、C航站樓；DCA機場還將在未來一年內完成中央大廳的翻新工程，包括增加每個登機門口的候機座位。