亞市高中2校區遭威脅關閉 校園警察將恢復

維州亞歷山卓市(Alexandria)市議會近日投票決定，暫時恢復公立中學的警察 專員(school resource officers，簡稱SRO)，以消除社區對校園安全的顧慮；而亞歷山卓市高中的兩個校區14日因匿名威脅緊急關閉，當天所有課程臨時改為線上進行。

亞歷山卓市高中14日上午緊急封鎖在King街和Minnie Howard兩個校區，亞歷山卓市公校 官員表示，警方13日晚間收到匿名威脅，為確保師生安全，該校臨時將14日課程全部改為遠程授課，警方在衡量風險的同時表示，所有學生的安全都未受影響；該高中上周也曾有一名學生攜帶武器到校，警方因此封鎖校園。

學生攜武器到校一事引發社區擔憂，也令亞歷山卓市議會重新考慮學校警察專員的意義，最終市議會在13日夜間以4比3的結果表決通過，要在所有中學暫時恢復配備警察專員，至少延續到2021-2022學年結束。

亞歷山卓市議員查普曼(John Chapman)雖然此前支持從校園撤除警察專員，但在13日夜間表決時他說，學校警察專員能起到震攝作用，也能較及時的應對事故或潛在威脅，確保學生有穩定的學習環境。

今年夏天市議會曾提案將SRO計畫撤銷，考慮把該計畫的80萬元用於增聘心理健康諮詢師，幫助學生從疫情 中儘快恢復，不過公校教委的部分成員反對此提案，認為數據不夠充分，決定恐怕過於草率。