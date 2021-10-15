4年蟬聯全美最安全城市 哥倫比亞暴力卻增

根據WalletHub排行，華府為全美執法人員覆蓋最密的城市，但也是仇恨犯罪數量較多的城市。（記者張筠 / 攝影）

理財網站WalletHub近日公布2021年「全美最安全城市」排行榜，馬州 哈維郡(Howard County)的哥倫比亞市(Columbia)連續第四年位居第一，但近日該城市的暴力犯罪卻增加，本周兩名男子在一家商場附近遭槍擊，警方仍在調查犯罪份子的作案動機。

WalletHub根據社區安全、交通死亡、仇恨犯罪 、自然災害風險、金融財產安全等項目衡量全美城市的安全程度，結果顯示，馬州哥倫比亞市綜合排名第一，第二、三名分別為佛蒙特州的南伯靈頓(South Burlington)和新罕布夏州的納舒厄(Nashua)。

雖然哥倫比亞市的綜合成績已連續四年位居全國榜首，近日該城市的犯罪案件明顯增多，警方表示，雖然城市整體環境安全，仍免不了暴力案件的威脅。

13日晚一名18歲和22歲的男子在商業繁華的「哥倫比亞商場」(Columbia Mall)被槍擊，兩人送醫治療但目前情況仍然危及，今年6月一名女性在該商場附近被前男友射殺，另一22歲男子同月在一家便利商店外被槍殺，兩案的嫌疑人都已被捕並面臨指控；5月還有一名男子在加油站附近被射殺。

哥倫比亞市所在的哈維郡(Howard County)警方發言人盧艾琳(Sherry Llewellyn)表示，該城市整體的犯罪數量沒有顯著上升，全市犯罪率在全美仍排名較低，僅局部地區的暴力案件增加，目前警方已加強監控和調查；2021上半年哈維郡共有八起凶殺案。

根據WalletHub的排行榜，大華府 許多城市在若干單項中也名列前茅，華府為全美「執法人員覆蓋最密」的城市，馬州巴爾的摩市(Baltimore)在該項中排第五；維州的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)在「最少攻擊案件的城市」中排名第五；不過華府的仇恨犯罪數量多，屬於全美平均仇恨犯罪數量第三高的城市。