華府藍線地鐵脫軌 乘客困車廂數小時

華府地鐵12日晚發生脫軌事件，藍線列車在阿靈頓國家公墓站附近突然滑出軌道，未導致任何傷亡，但許多乘客被困在車廂內數小時。（讀者提供）

華府地鐵 12日傍晚發生脫軌事件，藍線列車在阿靈頓國家公墓(Arlington Cemetery)站附近突然滑出軌道，該事件未導致任何傷亡，但乘客被困在車廂內數小時，嚴重影響12日晚及13日早的通勤，也再次影響地鐵的乘客量，打擊民眾信心；華府首都捷運 局(WMATA)表示，目前國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)已在主導事故調查。

該事故發生於12日晚高峰期間，導致Pentagon站和Foggy Bottom站之間的服務全部暫停，雖然首都捷運局立即安排公車和接駁車輸送附近地區民眾，仍有大量乘客被困在列車中數小時。

此事故未造成任何傷亡，有乘客表示，脫軌當時感到車身滑出軌道，引發明顯晃動，隨後就感覺整列車被卡住，車內部分燈滅，多數被困民眾都很焦急，其中至少一人被送醫，但情況穩定，無生命危險。

截至發稿前首都捷運局仍在推進調查，該局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)表示，在調查結束前不予任何評論；根據首都捷運局的報告，2021財年當局目標是地鐵脫軌事件不超過四起。

新冠疫情後大華府地鐵的乘客量嚴重下滑，首都捷運局相繼推出多種優惠政策，試圖吸引民眾重新選擇大眾交通工具，但本次事故再次衝擊民眾信心，有乘客稱，好不容易在疫情後重新適應乘坐地鐵的通勤方式，經歷事故後恐怕又要重建信心，或考慮以公車代替。