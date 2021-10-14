維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

截至去年，維州和馬州民眾拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元。（取自DCist）

根據華府 市議會近日公布的文件，截至去年維、馬州 拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元，但兩州長表示，不會追究民眾拖欠華府的罰單，華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，兩州長拒絕與華府合作的主要原因，是為避免損害各自民眾的利益，但此合作未果也增加了華府提升道路安全的難度。

數據顯示，華府每年由測速照相機和闖紅燈拍照儀開出的罰單約有130萬張，截至去年，馬州共拖欠110萬張華府罰單，總罰金達2億4000萬元，維州 未繳的華府罰單有67萬張，金額約為1億3300萬元，華府本地居民拖欠的罰單有35萬4000張，約等於6400萬元。

然而根據華府近日的一份協商紀錄，維州和馬州州長表示不會讓各自車管局要求民眾繳納華府的交通罰單，相當於兩州府不會追究拖欠華府罰單者的責任，包瑟表示，兩州長拒絕與華府合作執法的主要原因是怕傷及民眾利益，她未指名三地政府的協商進行到何種程度，只表示合作未果。

華府市議會多年來試圖解決外地民眾拖欠罰單的問題，一方面確保市府收入，另一方面也為提升華府道路安全，包瑟政府2020年推出「零死亡願景綜合法案」(Vision Zero Omnibus Bill)，試圖與維州和馬州簽訂協議，要求兩州府敦促民眾繳清華府罰單，同時華府也會要求本地居民支付在維州或馬州被開的闖紅燈和超速罰單，但維、馬州州長拒簽該協議。

「非居民違規者契約」要求各州確保民眾按時繳納在外州被開的交通罰單，但該契約僅規定由警察開的罰單，並未約束由測速照相機或闖紅燈拍照儀開出的罰單。（記者張筠 / 攝影）

全美包括維州、馬州、華府在內的44州/地區加入了「非居民違規者契約」(Non-Resident Violators Compact)，該契約要求各州合作執法，確保民眾按時繳納在外州被開的交通罰單，但該契約僅追究由警察開的罰單，並沒有約束由測速照相機或闖紅燈拍照儀開出的罰單。

由於維州、馬州的法律不允許政府因未繳罰單而吊銷民眾駕照，因此華府目前尚無辦法向兩州拖欠罰單者施壓，但華府市議員艾倫(Charles Allen)表示，若兩州長願與華府合作，對拖欠華府罰單者罰款100元，則也能讓民眾三思而後行，對駕駛行為更負責。