我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

維州、馬州 拖欠華府交通罰金3.73億

記者張筠／華盛頓報導
截至去年，維州和馬州民眾拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元。（取自DCist）
截至去年，維州和馬州民眾拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元。（取自DCist）

根據華府市議會近日公布的文件，截至去年維、馬州拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元，但兩州長表示，不會追究民眾拖欠華府的罰單，華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，兩州長拒絕與華府合作的主要原因，是為避免損害各自民眾的利益，但此合作未果也增加了華府提升道路安全的難度。

數據顯示，華府每年由測速照相機和闖紅燈拍照儀開出的罰單約有130萬張，截至去年，馬州共拖欠110萬張華府罰單，總罰金達2億4000萬元，維州未繳的華府罰單有67萬張，金額約為1億3300萬元，華府本地居民拖欠的罰單有35萬4000張，約等於6400萬元。

然而根據華府近日的一份協商紀錄，維州和馬州州長表示不會讓各自車管局要求民眾繳納華府的交通罰單，相當於兩州府不會追究拖欠華府罰單者的責任，包瑟表示，兩州長拒絕與華府合作執法的主要原因是怕傷及民眾利益，她未指名三地政府的協商進行到何種程度，只表示合作未果。

華府市議會多年來試圖解決外地民眾拖欠罰單的問題，一方面確保市府收入，另一方面也為提升華府道路安全，包瑟政府2020年推出「零死亡願景綜合法案」(Vision Zero Omnibus Bill)，試圖與維州和馬州簽訂協議，要求兩州府敦促民眾繳清華府罰單，同時華府也會要求本地居民支付在維州或馬州被開的闖紅燈和超速罰單，但維、馬州州長拒簽該協議。

「非居民違規者契約」要求各州確保民眾按時繳納在外州被開的交通罰單，但該契約僅規定...
「非居民違規者契約」要求各州確保民眾按時繳納在外州被開的交通罰單，但該契約僅規定由警察開的罰單，並未約束由測速照相機或闖紅燈拍照儀開出的罰單。（記者張筠 / 攝影）

全美包括維州、馬州、華府在內的44州/地區加入了「非居民違規者契約」(Non-Resident Violators Compact)，該契約要求各州合作執法，確保民眾按時繳納在外州被開的交通罰單，但該契約僅追究由警察開的罰單，並沒有約束由測速照相機或闖紅燈拍照儀開出的罰單。

由於維州、馬州的法律不允許政府因未繳罰單而吊銷民眾駕照，因此華府目前尚無辦法向兩州拖欠罰單者施壓，但華府市議員艾倫(Charles Allen)表示，若兩州長願與華府合作，對拖欠華府罰單者罰款100元，則也能讓民眾三思而後行，對駕駛行為更負責。

華府 馬州 維州

上一則

芝加哥「紅天使」雕像 紀念黃羅瑞雄無私奉獻

下一則

新州安養院致11童染病毒死亡 與家屬620萬和解

延伸閱讀

華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保

華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保
華府台聯會兒童青少年繪畫比賽頒獎

華府台聯會兒童青少年繪畫比賽頒獎
華府戶外滑冰場 11月回歸

華府戶外滑冰場 11月回歸
馬州手術費差異大 額外付費達上萬元

馬州手術費差異大 額外付費達上萬元
醫護不足 維州關3地緊急護理服務

醫護不足 維州關3地緊急護理服務

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症