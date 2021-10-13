馬州手術費差異大 額外付費達上萬元
馬州衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)近日公布常見醫療服務及手術費用報告，顯示相似手術在不同醫院的價格差異大，還有多項報告指患者常因可避免的併發症而被多收費，額外費用可能達上萬元。
馬州衛生保健委員會統計了生育及其他11項常見醫療手術的費用，發現醫療和手術費用在不同醫院的差異明顯；馬州切除扁桃體的手術最低為2864元，但在部分醫院可能費用翻倍；在受訪的14家醫院中，結直腸切除手術的最高費用為5萬5613元，比最便宜醫院多出2萬1000多元。
衛生保健委員會執行主任斯泰分(Ben Steffen)說，患者有權且需要了解私人醫療保險公司為他們的手術和醫療服務支付了哪些費用，也需知道各醫院、診所的手術質量，「民眾擔心被額外扣除醫療費用，已不是常態，因此更需了解馬州各醫院的收費情況，提高醫療保健效率和生活質量。」
根據該委員會的報告，許多患者因為潛在、可避免的併發症而支付大筆額外醫療費用，例如接受髖關節置換手術的患者，需支付的費用通常包括諮詢、檢測、放射服務、手術、護理、術後就診、物理治療、拐杖等，但部分病患還會收到感染等可預防併發症的帳單，通常多出2萬元。
美國醫學會(American Medical Association)的期刊顯示，2020年6月，17.8%的美國人無法負擔醫療債務，甚至苦苦掙扎，非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)同年的一項調查也顯示，逾40%受訪者意外多支付的醫療費用達500元。
此外，馬州2019年有逾20萬9000名嬰兒出生，根據馬州衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)的調查和計算，一名享有私人醫療保險的母親若剖腹產，平均手術費用為1萬4695元，最高可能2萬2608元；順產所需的平均醫療費用為1萬3458元，最高1萬8414元。
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