我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

馬州手術費差異大 額外付費達上萬元

記者張筠／馬州報導

馬州衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)近日公布常見醫療服務及手術費用報告，顯示相似手術在不同醫院的價格差異大，還有多項報告指患者常因可避免的併發症而被多收費，額外費用可能達上萬元。

馬州衛生保健委員會統計了生育及其他11項常見醫療手術的費用，發現醫療和手術費用在不同醫院的差異明顯；馬州切除扁桃體的手術最低為2864元，但在部分醫院可能費用翻倍；在受訪的14家醫院中，結直腸切除手術的最高費用為5萬5613元，比最便宜醫院多出2萬1000多元。

衛生保健委員會執行主任斯泰分(Ben Steffen)說，患者有權且需要了解私人醫療保險公司為他們的手術和醫療服務支付了哪些費用，也需知道各醫院、診所的手術質量，「民眾擔心被額外扣除醫療費用，已不是常態，因此更需了解馬州各醫院的收費情況，提高醫療保健效率和生活質量。」

根據該委員會的報告，許多患者因為潛在、可避免的併發症而支付大筆額外醫療費用，例如接受髖關節置換手術的患者，需支付的費用通常包括諮詢、檢測、放射服務、手術、護理、術後就診、物理治療、拐杖等，但部分病患還會收到感染等可預防併發症的帳單，通常多出2萬元。

美國醫學會(American Medical Association)的期刊顯示，2020年6月，17.8%的美國人無法負擔醫療債務，甚至苦苦掙扎，非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)同年的一項調查也顯示，逾40%受訪者意外多支付的醫療費用達500元。

此外，馬州2019年有逾20萬9000名嬰兒出生，根據馬州衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)的調查和計算，一名享有私人醫療保險的母親若剖腹產，平均手術費用為1萬4695元，最高可能2萬2608元；順產所需的平均醫療費用為1萬3458元，最高1萬8414元。

馬州 醫療費 醫療保險

上一則

亞特蘭大榮光聯誼會 升旗慶祝雙十

下一則

共和黨德州州長參選人 威斯特染疫康復

延伸閱讀

在任17年 馬州喬郡一市長被市議會趕下台

在任17年 馬州喬郡一市長被市議會趕下台
商務旅行驟減 大華府酒店業今年收入少23.6億元

商務旅行驟減 大華府酒店業今年收入少23.6億元
不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首

不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首
馬州喬治王子郡口罩新規 2-5歲室內也得戴

馬州喬治王子郡口罩新規 2-5歲室內也得戴
薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工

薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手