馬州手術費差異大 額外付費達上萬元

馬州 衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)近日公布常見醫療服務及手術費用報告，顯示相似手術在不同醫院的價格差異大，還有多項報告指患者常因可避免的併發症而被多收費，額外費用可能達上萬元。

馬州衛生保健委員會統計了生育及其他11項常見醫療手術的費用，發現醫療和手術費用在不同醫院的差異明顯；馬州切除扁桃體的手術最低為2864元，但在部分醫院可能費用翻倍；在受訪的14家醫院中，結直腸切除手術的最高費用為5萬5613元，比最便宜醫院多出2萬1000多元。

衛生保健委員會執行主任斯泰分(Ben Steffen)說，患者有權且需要了解私人醫療保險 公司為他們的手術和醫療服務支付了哪些費用，也需知道各醫院、診所的手術質量，「民眾擔心被額外扣除醫療費 用，已不是常態，因此更需了解馬州各醫院的收費情況，提高醫療保健效率和生活質量。」

根據該委員會的報告，許多患者因為潛在、可避免的併發症而支付大筆額外醫療費用，例如接受髖關節置換手術的患者，需支付的費用通常包括諮詢、檢測、放射服務、手術、護理、術後就診、物理治療、拐杖等，但部分病患還會收到感染等可預防併發症的帳單，通常多出2萬元。

美國醫學會(American Medical Association)的期刊顯示，2020年6月，17.8%的美國人無法負擔醫療債務，甚至苦苦掙扎，非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)同年的一項調查也顯示，逾40%受訪者意外多支付的醫療費用達500元。

此外，馬州2019年有逾20萬9000名嬰兒出生，根據馬州衛生保健委員會(Maryland Health Care Commission)的調查和計算，一名享有私人醫療保險的母親若剖腹產，平均手術費用為1萬4695元，最高可能2萬2608元；順產所需的平均醫療費用為1萬3458元，最高1萬8414元。