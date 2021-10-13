馬州蒙郡、哈維郡 接種率全美最高

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，大華府 多地新冠疫苗 接種率超過全美平均水平，馬州 蒙郡(Montgomery)接種率在全美最高，超過99%的12歲以上居民接種至少一劑，近九成居民完全接種；隔壁哈維郡(Howard)逾87%居民完全接種，為大華府第二高。

根據CDC的數據，馬州華人聚居的蒙郡和哈維郡是全美新冠疫苗接種率最高地區，其中蒙郡有99.1%的12歲以上居民至少接種一劑，89.9%人口完全接種；哈維郡至少接種一劑的12歲以上居民約93.7%，87.4%完全接種。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，蒙郡接種率繼續領先大首都地區和馬州，令人自豪，該接種率在全美超過30萬人口的社區也名列前茅。

大華府地區接種率第三、四高的地區，分別為北維州華人聚居的費郡(Fairfax)和阿靈頓郡(Arlington)，費郡12歲以上居民有89.4%至少接種一劑，80.1%人口完全接種；阿靈頓郡86.9%人口至少接種一劑，76.8%完全接種。

其次則是馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)、弗雷德瑞克郡(Frederick)，以及維州威廉王子郡(Prince William)和勞登郡(Loudoun)，至少接種一劑的人口超過80%，高於全美平均水平的76.6%；華府至少接種一劑的12歲以上人口占比為79.9%，67%完全接種。