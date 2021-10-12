在任17年 馬州喬郡一市長被市議會趕下台

格蘭特因連續三次未出席市議會會議，也未向市議會請假，而被「趕出辦公室」。（取自格蘭特推特）

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)的Seat Pleasant市市長格蘭特(Eugene W. Grant)，因連續缺席市議會會議，近日被市議會趕下台；他任市長17年多，此前也被批不當使用市府資金，被前雇員投訴性騷擾 ，還曾因對市府官員不恭而被要求離開辦公室，他則在市政廳外搭帳篷辦公。

Seat Pleasant市議會近日發聲明稱，市長格蘭特因連續三次未出席市議會會議，也未向市議會請假，而被「趕出辦公室」(forfeited his office)；該聲明說，「我們感謝市長格蘭特多年來的服務，也祝福他未來一切順利。」聲明未署名簽字，但以市議會主席麥卡錫(Shireka McCarthy)的名義發出。

對此格蘭特發推文表示，「好吧，我的市長生涯已到頭，很高興能服務市民，也感謝各位給我機會。」格蘭特任Seat Pleasant市長已17年多，2020年9月也成功連任，原本將續任四年。

2014年格蘭特曾因對市府職員大吼而被市議會要求「清空辦公室並走人」，隨後他便在市政廳外搭帳篷辦公。（WTOP）

去年格蘭特因不當處理市府資金而被群眾批評，另有一名前市府官員控訴他性騷擾，格蘭特因此被市議會剝奪權力，但格蘭特回應稱這些指控都是政治對手編造的假消息，獨立調查人員也清除了針對他的指控。

2014年格蘭特也因對市府職員大吼而被市議會要求「清空辦公室並走人」，他辯稱自己只是「提高嗓門說話」，希望職員能以高標準做事，之後他在市政廳外搭帳篷辦公，並組織會議，一度引發討論。