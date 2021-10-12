司機缺 北維福斯教堂公校12日起令校車跑兩趟

北維州 福斯教堂市公校 系統(Falls Church City Public Schools)因校車司機嚴重短缺，將從12日(今)起在部分上下學路段讓校車跑兩趟；公校系統提醒家長，有些學校的校車接送可能因此延遲。

自大華府各公校系統秋季恢復返校實體上課以來，校車司機短缺的問題在各公校系統凸顯，不僅人手不夠，部分公校系統的在職校車司機，還因不滿薪資和酬勞太低，以罷工或請病假對抗，希望引起對校車司機薪酬問題的關注。

福斯教堂市公校系統11日表示，由於交通部門時不時面臨司機短缺，不得不讓現有校車司機從12日起，在Mount Daniel小學、Oak Street小學、Mary Ellen Henderson中學、Meridian高中的校車路線跑兩趟接送學生，預計此狀況將持續數周，校車服務也可能因此延誤。

該公校系統表示，校車「跑兩趟」的情況估計不會每天發生，公校系統也將至少提前一天通知家長哪條線路的校車將延誤，但「也有少數情況需要等到當天，我們才能知道哪條線路將延誤」，公校系統將透過晨間通知(Morning Announcements)、FCCPS Alerts，並直接給家長發信息等方式通知。

目前該公校系統也在招募司機，並歡迎社區居民奔走相告，有意者可到該公校系統官網申請(https://bit.ly/3lvhy84)，選擇崗位類別「Transportation」後可了解更多職位信息，薪水並未具體標註，只表示將根據教育 背景和工作經歷而定。