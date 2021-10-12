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疫情持續 華府緊急狀態延至明年1月7日

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府延長公共衛生緊急狀態到明年1月。(記者羅曉媛／攝影)
華府延長公共衛生緊急狀態到明年1月。(記者羅曉媛／攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日把全市公共衛生緊急狀態延長至明年1月7日，原因是新冠疫情持續、新型變種病毒風險增加，同時也是為了協助推動目前的經濟復甦、公校實體復課，以及公共安全等方面進展。

此次緊急狀態原定本月8日到期，包瑟說，將緊急狀態延到明年，是為了能繼續迅速並安全地響應疫情期間發生的緊急狀況，應對疫情帶來的持續影響。

華府自新冠疫情爆發後，就在去年3月進入緊急狀態，期間多次延期，緊急狀態方便市長繞過冗長程序，要求聯邦災難援助、強制性醫療隔離或遏止哄抬物價等情況。

延期後，華府可繼續接收聯邦政府的補償金、聯邦紓困金，以及和新冠相關的復甦經費，並能參加有助市府響應新冠疫情的項目，華府的緊急運營中心(Emergency Operations Center)也得以繼續服務。

包瑟表示，華府將繼續維持部分新冠預防措施，包括保留用於隔離的地點和針對有基礎疾病的易感人群項目；市府也能繼續給商家和市政機構發布衛生指導，幫助他們安全經營和運作。

延期緊急狀態的命令指出，華府的新冠疫苗接種率有助減少住院數和新冠死亡，但疫情對華府的威脅猶存，全市七天平均日增確診為每10萬人有20人確診，累計確診人數超過6萬。

華府 疫情 緊急狀態

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