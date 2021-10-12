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大華府薪資調查：逾半職場人覺「酬不抵勞」

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府人才諮詢公司「Robert Half」11日發布最新薪資調查顯示，超過半數的大華府職場人感到「酬不抵勞」，尤其是人力資源部門缺乏的初創公司或小公司，在設定崗位薪資標準時盲目行事。

此次調查是「Robert Half」發布的第56期年度薪資指南報告，一是面向員工方便其了解行業薪資水平，以及自己所值的薪資水平，另也幫助公司和雇主作為設定崗位薪資與福利待遇方面的參考。

該調查結合聯邦勞工部的數據推出，分析了來自金融、會計、科技、市場營銷、創意、客戶支持、法律、健保、人力資源、行政等行業的500多個崗位的起薪水平，收集了逾3800名職場人士及2800多名資深經理的反饋。

「Robert Half」的區域副總巴內特(Trey Barnette)指出，該調查發現，大華府地區50%的職場人感到自己的薪水達不到自己的付出，而當下求職市場正值「離職潮」(The Great Resignation)，許多員工辭職尋找更好的工作機會，這也讓公司提供具有競爭力的薪資福利顯得尤其重要。

該調查發現，近三分之一的職場人如果年底無法獲得漲薪，將考慮換工作，而其中超過三分之一是有全職工作的父母，還有超過半數是25歲以下的職場人。

他說，許多公司找「Robert Half」諮詢，詢問員工跳槽別家公司的原因，通常都是因為薪水太低或沒有全面的福利待遇，「如果公司能走在前面，給員工提供現行市場的普遍工資和福利待遇，就能留住員工。」

鑑於「遠程上班」的趨勢仍將繼續，「Robert Half」建議公司至少考慮在適當的時候，為員工提供遠程和實體上班結合的模式。

巴內特表示，有些公司已開始對遠程上班做出薪資調整，例如住在鄉村地區的員工在位於都會區的公司工作，薪資將根據居住地的生活水平調整，而不是公司所在地。

該調查指，整體而言，各行業薪水在增長，根據雇用經理反饋，預計薪資水平在2022年平均增長3.8%，48%的公司表示會提供「簽字費」(signing bonuses)吸引人才。

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