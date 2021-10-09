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全美房價增逾18% 大華府漲13% 低於全國平均

記者張筠／華盛頓報導
今年8月全美房價比去年同期增長18.1%，漲幅創45年來的紀錄，大華府地區房價漲幅13.3%。（記者張筠 / 攝影）
今年8月全美房價比去年同期增長18.1%，漲幅創45年來的紀錄，大華府地區房價漲幅13.3%。（記者張筠 / 攝影）

「史坦普─凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic)近日發布最新報告，今年8月全美房價比去年同期增長18.1%，漲幅創45年來的紀錄，大華府地區房價也有明顯增長，漲幅13.3%，專家預計未來一年部分大城市房價將持續上升。

CoreLogic表示，疫情期間民眾購房需求上升，且部分地區的售房市場又有投資者湧入，因此今年購房交易驟增，房價上漲明顯；全美範圍內，愛達荷州(Idaho)和亞利桑那州(Arizona)今年8月的房價中位數分別比去年同期增長了32.2%和29.5%，漲幅排名全美第一和第二，第三名為猶他州(Utah)，漲幅26.2%，全美排名前十的州漲幅都超過20%。

從大都會區角度排名，鳳凰城(Phoenix)的房價漲幅排名全美第一，高達30.9%，第二和第三名分別為聖地牙哥(San Diego)和拉斯維加斯(Las Vegas)，而大華府漲幅僅為13.3%，低於全美平均水平；大華府房價中位數的年增長率最高是在2005年5月，漲幅達25.9%。

房價上漲對賣方有利，CoreLogic機構執行長馬泰爾(Frank Martell)表示，由於疫情期間購房需求增長，導致房價飆升，「預計未來一段時間內，房價將穩定上升」，報告顯示，今年8月房價已比去年同期上漲23.2%的聖地牙哥，預計未來12個月還將上漲7%。

CoreLogic近期公布的一份消費者調查顯示，正在市場上觀望、計畫購房的消費者們在經濟收入和背景上存在明顯差異，有59%人的家庭收入至少有六位數，而有10%的收入低於5萬元。

房價 華府 疫情

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