商務旅行驟減 大華府酒店業今年收入少23.6億元

研究預計大華府地區酒店2021全年在商務旅行方面的收入，將損失23億6000萬元。（記者張筠 / 攝影）

美國酒店協會(American Hotel & Lodging Association，簡稱AHLA)近日發布報告，受新冠疫情 影響，預計大華府 地區酒店2021全年在商務旅行(business travel)方面的收入，將損失23億6000萬元，比2019年少86.5%，損失金額甚至比2020年更多。

研究預計華府酒店2021年損失12億元，維州和馬州的酒店分別損失15億元和8億9100萬元。（Hilton）

報告指出，今年由於商務旅行驟減，單華府的酒店就預計全年損失12億元，維州和馬州的酒店預計分別損失15億元和8億9100萬元；AHLA表示，商務旅行恢復正常仍需幾年，因此大華府地區的酒店收入至少要到2024年才會恢復至疫情前的狀態。

AHLA此前估算，全美酒店行業在新冠疫情後，將損失50萬份工作崗位，最新報告預計，2021年全美酒店行業將損失590億元的商務旅行收入，比去年損失的490億元更多。

商務旅行及活動的減少也持續衝擊大華府旅館行業的就業，數據顯示，華府的酒店崗位已比疫情前減少7000份，馬州酒店的現有員工也比疫情前少了7000多人，而維州酒店就業機會流失更明顯，疫情後已少1萬2500份崗位。

目前AHLA在推動「拯救酒店就業提案」(Save Hotel Jobs Act)，該提案主張資助酒店運營商，協助他們解決員工薪資、稅務、工作環境安全健康等問題，今年5月由民主黨籍佛羅里達國會眾議員 柯瑞斯特(Charlie Crist)提出，共同提案人包括華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)、維州國會眾議員康納利(Gerald Connolly)、馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)和特朗(David Trone)。