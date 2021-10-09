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大城市辦公空間流失 華府全美第2 僅次於紐約

記者張筠／華盛頓報導
全美各大城市在2020年至2021年縮減的辦公空間共達1億4400萬平方呎，其中大華府排名第二，流失850萬平方呎。（記者張筠 / 攝影）
全美各大城市在2020年至2021年縮減的辦公空間共達1億4400萬平方呎，其中大華府排名第二，流失850萬平方呎。（記者張筠 / 攝影）

「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)近日公布最新報告，研究全美大城市辦公空間的流失情況，數據顯示，2020至2021年全美大城市縮減的辦公空間共達1億4400萬平方呎，其中大華府地區排名第二，流失850萬平方呎，僅次於紐約

該報告統計了全美各大城市及都會區，在2020年第二季度至2021年第二季度的辦公空間流失(淨負增長)，即商家和企業撤銷租約、遷出或放棄辦公室的現象，研究顯示紐約大都會區(New York City metro)縮減的辦公空間最多，達2200萬平方呎，而大華府共損失850萬平方呎。

「全國房地產商協會」的住房和商業地產調研主任科羅拉頓(Gay Cororaton)表示，紐約、華府、舊金山、洛杉磯、芝加哥等大城市在疫情期間辦公空間流失明顯，且此現象多數不可逆，因大公司、企業在疫情後逐漸向實體與遠程混合的辦公方式轉型，對固定辦公場所的需求大幅降低，部分地區也衍生「共享辦公室」的概念。

商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)今年稍早也發布報告，表示大華府地區僅在2021第一季度就多了110萬平方呎的閒置辦公空間，成為有紀錄以來的最大單季閒置量，且第三季度的辦公室空房率也首次超過了18%，從第二季的17.8%上升到了18.2%；科羅拉頓說，電腦、科技、金融、數據等行業的工作者，有近一半目前仍在家上班，而疫情前僅有12.5%的人遠程辦公。

大華府的辦公室租金也因此下降，「全國房地產商協會」數據顯示，今年第二季度大華府辦公室平均租金比去年同期低1.2%；然而雖然需求降低，部分大城市仍有許多正在興建的辦公大樓，大華府地區第二季仍在興建的辦公空間達到940萬平方呎，僅次於紐約、波士頓和西雅圖。

華府 紐約 房地產

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