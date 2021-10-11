我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

陳氏汽車鈑金維修專業陳師傅親自主理 價錢公道合理

本報華府訊
「陳氏汽車鈑金維修」的陳老闆
「陳氏汽車鈑金維修」的陳老闆

秋季落葉滿地，行車時輪胎的氣壓，與夏季豔陽高照下開車，輪胎氣壓會有不同，您調整了嗎？請您速來位於馬州銀泉市的「陳氏汽車鈑金維修」，讓通曉您語言的陳師傅幫您看看。

馬州銀泉市元老級專門維修汽車、鈑金噴漆的「陳氏汽車鈑金維修」A Quality Auto Body & Services，由老闆陳先生親自主理。陳先生擁有三十多年修護汽車經驗，通中英文，並擁有美國 I-CAR gold class金牌品質及ASE證書，專業且手藝巧，保證讓您滿意。車廠擁有最新最齊全的設備，最新四輪電腦定位、電腦檢查且可與原廠連線，保證高品質的噴漆，免費檢查所有汽車方面的問題，確保您的安全，為您服務。

「陳氏汽車鈑金維修」修護廠，給予您高品質的服務，經驗豐富，平日與各車場零件部門熟稔，若您車需要換新零件，陳氏汽車保證最快為您找到零件。陳氏汽車修護廠內有烘烤、噴漆、有大型矯正汽車機床，及備有最新的儀器，提供不同焊接，包括有電焊、鋁合金焊接、點焊、塑料焊接。某些撞凹的車身，可以不必打洞，即可拉平，磨平後，上漆、打光、油漆以電腦分析著色，修好後，可恢復與全新車一樣。收費專業，價錢公道合理。

「陳氏汽車鈑金維修」另有機械維修部，照顧所有與汽車機械有關之機械維修，包括引擎檢修、煞車、原廠配件檢查修理或換裝、變速箱維修、冷暖氣、冷卻系統水箱水漕等換新、電路檢查、換機油、檢查輪胎、車子定期的保養檢查等。「陳氏汽車鈑金維修」信用可靠，專業技術師傅們誠懇為您服務，接受各種保險。

「陳氏汽車鈑金維修」可以幫忙您與保險公司交涉，為客戶討回您修車應該得到的費用。「陳氏汽車鈑金維修」採用最好的噴漆質量，以原廠標準修理技術來照顧您的車，修護廠有執照的修護專家，精通各車廠的車，可以讓您冬季開車無虞放心。

「陳氏汽車鈑金維修」位於： 2325 Perkins Place, Silver Spring, MD 20910。從馬州環城公路 31 號出口 (Georgia Ave 喬治亞大道往南也就是往城內走)，右轉上Seminary Rd., 順著彎彎的路，走上Brookville 過橋後，左轉上Talbot Ave，看見「陳氏汽車」招牌，第一條巷子再右轉上Perkins Place即可。

「陳氏汽車鈑金維修」在地鐵紅線 Forest Glen 附近，「陳氏汽車」亦可免費接送至 Forest Glen 紅線地鐵站。營業時間從週一至週五 8am- 6:30pm，週六8:30am- 5pm。「陳氏汽車」電話：301-585-3600，或傳真：301-585-6977。或請上網瀏覽：www.AQualityAutobody.com。

汽車 馬州 地鐵站

上一則

芝加哥新會同鄉會 第二屆會長薛仲良接棒

下一則

金城銀行慶36周年慶 捐款助學

延伸閱讀

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首
加油站業主超收油價 付14萬與新州和解

加油站業主超收油價 付14萬與新州和解
馬州喬治王子郡口罩新規 2-5歲室內也得戴

馬州喬治王子郡口罩新規 2-5歲室內也得戴
薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工

薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工
馬州、華府新法上路 警失職報告須公開、禁萬字符

馬州、華府新法上路 警失職報告須公開、禁萬字符

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升