我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

誰在操縱命運摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
盧軍宏台長
盧軍宏台長

古往今來有多少人發出這樣的喊聲“我要扼住命運的喉嚨”，又有多少人經過幾多努力之後，終於在命運前低下了頭，放棄了拼搏。有網友在來信中表示：“看了《了凡四訓》後變得更加消極了，既然我的命運都是定好的，我努力還有什麼用呢？該來的總會來，不該來的努力也沒用。”人間的多少悲劇都被歸結到命運二字上，似乎命運是造成人間種種痛苦的根源。我們把事業的低谷、愛情的失意、孩子的病痛、家庭的糾紛等等，簡單地推到命運的頭上，似乎我們就真的成了無辜的被命運作弄的受害者，我們真的對所發生的一切沒有責任，沒有能力改變這一切嗎？實際上我們才是自己命運的真正譜寫者，也只有我們自己才能改變它。命運是整個輪回過程中在今生的片段，每投入一次輪回，我們就像開始了一部新的舞臺劇，在新的環境中進行了角色轉換後，依照著我們自己編寫的劇本，忘記了我們自己所編的一切，機械地按照劇本的要求演下去。

命運的基本法則

命運就是今生的應受果報串起來形成的一條路。輪回也好，命運也罷，它的運行只依照兩個基本法則，周而復始，無餘眾生悉被納入其中。這兩個法則是輪回的根本依據，在其面前，眾生一律平等無有差別。

其一就是宇宙第一定律：因果定律，也是大家所熟知的有因必有果，種瓜得瓜，種豆得豆。因果定律是恒河沙三千大千世界都要遵循的一個鐵律，沒有任何力量可以阻斷因果關係的迴圈。所以今天你對婆婆不好，種下惡因，來世有可能你就會夫妻關係不好，得到惡果；前世殺生太多，今世就有了病痛纏身……同時因為種下了因，那麼就必然要結果，哪怕是超級力量也不能憑空在果沒有形成的時候將其抹掉。所以如果你前世做了很多壞事，應得血液病的果報，那麼沒有任何力量可以阻止其發生。即使你得到超級力量的垂青，替你擋了今生的惡報，那麼來生你也一定要還。當然如果有人或其它力量願意替你扛這個果，這又涉及到你的福報，另一份因果，演算法雖然複雜，但一樣遵循著因果定律，而且最終你種的因應得的果是一定要結的。

其二就是天理。天理迴圈，報應不爽，並不是簡單地說說而已。天理實際上是一套管理制度，詳細地規定了什麼因得什麼果，多少因得多少果，什麼時刻得果。天理不但規定著個人的因果報應，也規定了一個地區，一個朝代，一個國家甚至一個世界的因果報應。天災人禍就是共業所造的惡之果報，溫室效應就是一個最好的例子。一切都在天理的範疇之內。

所以一個人在某一刻做了一件壞事，動了一個惡念，依照天理會立刻自動排列所應得的果報，然後轉化成業障定於下一世的某年某月某天發生；同樣，善事和功德也一樣會自動排列到某一特定時刻得福報。

所以我們每一刻的所思、所念、所為種下的因，依照天理的規定自動轉化成按得報時刻順序而排列好的果，這條線連起來就形成了下一世的“命運”。很多時候我們並沒有幹什麼好事壞事，排列中就有許多接近空白的地方，這就是為什麼我們總是覺得一生中有太多的時間都在等待——等待上學，等待考試，等待畢業，等待遇到心儀之人，等待事業的轉折，機會的到來，等待孩子出生……無盡的等待，荒廢了時日，荒廢了人生。（未完待續）---摘自【白話佛法】第一冊8. 誰在操縱命運。

華府觀音堂電話: 301-683-8831，240-621-0416。因為疫情關係，大華府觀音堂暫不對大眾開放，雖然如此，仍舊如以往一樣，會透過電話和視訊解答佛友的諮詢及經書結緣！歡迎大家參加週末網絡共修！

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：

請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。

大華府觀音堂十月將搬遷，新址：401 E Jefferson St, Suite 108 Rockville, MD 20850，敬請留意!

華府 疫情 視訊會議

上一則

芝加哥新會同鄉會 第二屆會長薛仲良接棒

下一則

金城銀行慶36周年慶 捐款助學

延伸閱讀

鬥狗尋樂致死 大華府6人判刑

鬥狗尋樂致死 大華府6人判刑
巴城台大校友會野餐年會 160人歡聚

巴城台大校友會野餐年會 160人歡聚
大華府新冠補強針開打 接種須知

大華府新冠補強針開打 接種須知
大華府青年文化志工 亮相台灣珍珠奶茶節

大華府青年文化志工 亮相台灣珍珠奶茶節
大華府東吳大學校友會 江如幸接任會長

大華府東吳大學校友會 江如幸接任會長

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升