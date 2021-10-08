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提升學生理財知識 馬州蒙郡公校教委提案設金融必修課

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡公校(MCPS)教委本周提案在高中課程加入0.5學分的金融知識(financial literacy)必修課，以提高學生的理財、投資能力，幫助學生融入社會和職場，公校教委將於26日表決，若通過，最快將從2023-2024學年開始實行。

該提案由蒙郡公校的學生教委歐洛尼(Hana O'Looney)提出，她表示，很多學生曾反映畢業後對理財一無所知，無法實現經濟獨立；她也蒐集各方想法，發現很多畢業生希望在學校學習投資、累積並提高信用分、報稅、申請財務補助等方面知識。

該提案要求蒙郡公校給高中生設計一門0.5學分的金融必修課，確保高中生在畢業前掌握投資、借貸、預算等方面的基本知識；蒙郡公校教委將在26日對此表決，明年1月需公布相關報告。

蒙郡現有五所學校設有金融選修課，但每年每所學校僅有200左右學生註冊；「該人數足夠讓課程繼續，但無法讓更多學生獲得生活必備的知識。」歐洛尼表示，根據她與學生的交談和調查，金融課程是各年級學生最希望增加的內容，「理財知識與我們生活息息相關，是一生都需要的技能，若能在學校完成知識儲備，畢業後就更輕鬆。」

去年喬治王子郡(Prince George's)公校教委通過決議，在畢業要求中增加金融知識課程，指學生不僅得學業表現出色，也應儲備與納稅、收支平衡、信用等相關知識；查爾斯郡(Charles)也從2019年開始將金融學分列入畢業條件。

馬州主計長弗蘭徹(Peter Franchot)也一直提倡設置金融必修課，曾表示現有高中課程缺乏與金融相關的教學，而經濟教育對民眾脫貧和國家強大至關重要。

公校 投資 馬州

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